Причина, симптоми і профілактика діабету 2 типу

Цукровий діабет 2 типу – це патологічний стан, при якому організм погано справляється з перетворенням вуглеводів в енергію, що змушує цукор накопичуватися в крові. Згодом це підвищує ризик серцево-судинних захворювань, сліпоти, пошкодження нервів і органів, що негативно впливає на якість життя людини. Ця хвороба вражає людей різного віку і її ранні симптоми слабо виражені. Приблизно 1 з 3 чоловік з діабетом 2 типу не знає про свій діагноз.

Які ознаки з'являться першими?

Часто діабет 2 типу протікає без симптомів і коли вони з'являються, одним з перших може бути сильна спрага, також спостерігається сухість у роті, більший апетит, часте сечовипускання і незвичайна втрата або збільшення ваги.

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До пізніх симптомів на фоні підвищеного рівня цукру в крові відносяться головні болі, порушення зору і втома.

У багатьох випадках діабет 2 типу не виявляється, але є серйозні сигнали, на які необхідно звернути увагу:

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Непоміченим не залишиться і вплив хвороби на сексуальне життя, оскільки діабет може пошкодити кровоносні судини і нерви в статевих органах. Це може привести до втрати чутливості і ускладнювати досягнення оргазму.

Які фактори ризику діабету 2 типу?

Деякі з них можна контролювати – це звички в харчуванні і способі життя. Надмірна вага, вживання крохмалевмісних, копчених продуктів, червоного і переробленого м'яса, жирних молочних продуктів і солодкого можуть підвищити ризики розвитку захворювання.

Частина факторів людина не може контролювати, сюди відносяться:

раса чи етнічна приналежність (латиноамериканці, афроамериканці, корінні американці і азіати мають більше шансів захворіти на діабет 2 типу);

сімейний анамнез (наявність одного з батьків або рідного брата з діабетом підвищує ризики);

вік 45 років і старше.

Крім того, жінки більш схильні до ризику особливо якщо:

був гестаційний діабет під час вагітності;

вага дитини була більше 4 кг;

був синдром полікістозних яєчників.

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Чому розвивається діабет 2 типу?

У здорової людини інсулін допомагає перетворювати їжу в енергію. Шлунок розщеплює вуглеводи на цукри. Вони потрапляють в кровотік, змушуючи підшлункову залозу виділяти гормон інсулін у потрібній кількості. Це допомагає клітинам використовувати цукор в якості палива.

При діабеті 2 типу організм не може правильно використовувати глюкозу. Якщо у людини є стан, який називається резистентністю до інсуліну, його організм виробляє гормон, але клітини не використовують його або реагують на нього так, як треба. Отже, в крові рівень глюкози постійно підвищений. Є кілька способів контролювати його:

змінити свій раціон і скинути зайву вагу;

займатися фізичними вправами;

приймати лікарські препарати.

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На ранній стадії лікування лікар може призначити інсулін і комбінувати його з іншими ліками. Це може бути ефективним у випадку бета-клітинної недостатності при діабеті 2 типу: клітини підшлункової залози не здатні виробляти інсулін при високому рівні цукру в крові. Якщо це станеться, інсулін може стати частиною повсякденного життя хворого.

Також людям з цим захворюванням призначають неінсулінові ін'єкції, вони змушують організм виробляти інсулін для контролю рівня глюкози в крові.

Чому рівень цукру в крові має значення?

Якщо не намагатися запобігти діабету 2 типу за допомогою здорового харчування і фізичних вправ, а також ігнорувати перші ознаки хвороби, можна збільшити шанси розвитку атеросклерозу, серцевого нападу, інсульту, ниркової недостатності, діабетичної ретинопатії, захворювання зубів і ясен.

Часто з боку нервової системи спостерігається оніміння, біль і поколювання в пальцях рук, ніг, що викликано пошкодженням нервів. Через порушення припливу крові невеликі травми на ногах можуть викликати виразки або гангрену, що у важких випадках може привести до ампутації.

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