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Діляра Лєбєдєва
Діляра Лєбєдєва
Лікар-ендокринолог Всі статті автора

Щитовидная железа и роды: на что нужно обратить внимание

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Казалось бы, что может омрачить счастье после рождения вашего малыша? Только возникшие проблемы со здоровьем, ибо когда плохо себя чувствуешь, не до радости.

Проблемы возникают разные, но сегодня я хочу поговорить о щитовидной железе. Есть такое заболевание – послеродовый тиреоидит. Возникает у 1,1-16,7% женщин в течение первых 6-8 месяцев после родов. Категория риска – женщины-носители антител к ТПО до беременности.

Считается, что это аналог аутоиммунного тиреоидита (тиреоидит Хашимото). Начало никак не проявляется, симптомы возникают, когда наступает гипотиреоз – снижение функции щитовидной железы:

  • слабость и сонливость;

  • зябкость;

  • отеки;

  • набор веса;

  • склонность к запорам;

  • сухость кожи и выпадение волос.

До появления симптомов можно видеть увеличение щитовидной железы на УЗИ, увеличение антител к ТПО и ТГ. Сами гормоны ТТГ, свТ3 и свТ4 в норме. При гипотиреозе отмечается повышение ТТГ, свТ3 и свТ4 в норме или снижены.

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Приблизительно у 30% женщин послеродовой тиреоидит переходит в стойкий гипотиреоз, т.е. требует постоянной заместительной терапии. Но большая часть женщин излечивается самостоятельно в течении года.

Когда развился выраженный гипотиреоз требуется заместительная монотерапия синтетическим гормоном щитовидной железы (L-тироксин, эутирокс). Как правило, этого достаточно для нормализации состояния в молодом возрасте. Но если после подбора дозы не становится лучше, то стоит задуматься о комбинированной терапии (тироксин + Т3).

Щитовидная железа и роды

Щитовидная железа и роды

Коллаж

Через 8-9 месяцев терапии можно пробовать отменить препарат и наблюдать. В случае, если гипотиреоз вернулся, рекомендуется пожизненный прием заместительной терапии. Также нужно убедиться, что у вас нет:

  • дефицита железа;

  • дефицита витамина Д;

  • дефицита витамина В12, В9, В6;

  • дефицита магния;

  • проблемы с ЖКТ.

Все это ухудшает течение и снижает шансы на выздоровление. При правильно подобранной терапии качество жизни может ничем не отличаться от прежней дородовой. Расчет дозы происходит индивидуально с контролем показателей ТТГ, свТ3 и свТ4. Прием тироксина безопасен для ребенка и не является показанием к отмене грудного вскармливания.

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Автор
Діляра Лєбєдєва Діляра Лєбєдєва
Тема
здоров'я
Тег
вагітність
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