Щитовидка може впливати на ваше життя сильніше, ніж ви думали

З 20 по 26 травня проходить Всесвітній тиждень обізнаності про захворювання щитовидної залози. Про це повідомляє La Repubblica.

Дисфункція щитовидної залози може спостерігатися у людей різного віку.

Так, якщо дитина не росте і завжди втомлена, краще перевірити її щитовидну залозу. Ознаками найбільш поширених захворювань щитовидки у дітей є уповільнення росту, втома, сонливість і розлади настрою. Тому важливо прислухатися і не ігнорувати перші ознаки.

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Порушення функції щитовидної залози дуже часто зустрічається у людей похилого віку, у яких спостерігається фізіологічна тенденція до збільшення рівня тиреотропного гормону (ТТГ), незалежно від наявності реальної патології органу. З цієї причини важливо виконати повне обстеження щитовидної залози у пацієнтів зі збільшеним рівнем ТТГ.

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Щитовидка впливає на жіночу фертильність: регулює менструальний цикл і овуляцію, впливає на рівень прогестерону, який збільшують ризик мимовільного аборту.

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Дисфорія, тривожність, дратівливість, емоційна лабільність і порушення концентрації уваги є класичними психоневрологічними симптомами, що виникають при гіпертиреозі або тиреотоксикозі.

Найбільш частою причиною захворювань щитовидної залози у світі є дефіцит йоду, який може викликати зоб, вузлики або гіпотиреоз.

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