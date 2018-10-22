Гестационный сахарный диабет (ГСД) – заболевание, характеризующееся повышением уровня сахара в крови во время беременности, но не соответствующее критериям манифестного сахарного диабета, которые мы разбирали в предыдущих постах, т.е. во время беременности требования к уровню сахара в крови более жёсткие.

Почему так? Установлено, что при ГСД повышаются риски развития различного рода осложнений как для матери так и для ребёнка:

Повышаются в разы риски преждевременных родов, риск развития гестоза отмечается в 25-65% случаев, развитие артериальной гипертензии, риск развития инфекции мочевыводящих путей.

Крупный плод, а значит повышаются риски травм во время родов : Дистоция плечиков плода при ГСД достигает 6,3%, перелом ключицы у новорожденного - 19%, паралич Эрба - 7,8%, тяжелая асфиксия - 5,3%. Нарушение мозгового кровообращения травматического генеза имеет место у 20% новорожденных!

У этих детей высока вероятность развития гиперинсулинизма и постнатальной гипогликемии, полицитемии и высокого билирубина, а также респираторного дистресс-синдрома и неврологических нарушений. Показатели перинатальной смертности новорожденных с массой тела 4 кг и более в 1,5-3 раза выше, чем при рождении детей с нормальными весовыми параметрами.

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Не так уж и безопасен этот высокий сахар!

Почему же развивается ГСД?

Начнём с того, что сама по себе беременность характеризуется развитием физиологической инсулинорезистентности, чувствительность клеток к инсулину снижается, глюкоза направляется на рост и развитие плода. Высокие уровни прогестерона, плацентарного лактогена, кортизаола, пролактина способствуют этому.

Если женщина до беременности уже имела какие-то нарушения углеводного обмена, ожирение, СПКЯ, в анамнезе у ближайших родственников есть сахарный диабет, предыдущие беременности заканчивались рождением крупного плода более 4 кг или мертворождением, риск развития ГСД высок.

Отдельным пунктом хочу выделить дефицит витамина D! Без него всегда развивается инсулинорезистенонсть.

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