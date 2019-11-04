Нудьга і голод: названі незвичайні ознаки збоїв щитовидки

Збої в ендокринній системі, зокрема, в роботі щитовидної залози, ніколи не проходять безслідно. І часто початок порушень проявляється абсолютно нехарактерними ознаками, наприклад, змінами в настрої та порушенням апетиту.

MedOboz з'ясував у терапевта Наталії Гордієнко, які непримітні ознаки можуть стати приводом для направлення пацієнта на УЗД щитовидки та до ендокринолога.

При збої в щитовидці може долати втома або дратівливість АіФ

Нудьга

Смуток, нудьга, плаксивість або навіть апатія, ща не відступають кілька днів поспіль, можуть натякати на гіпофункцію щитовидної залози. В такому випадку справа в нестачі речовин, що регулюють рівень гормонів "гарного настрою", зокрема серотоніну.

Сонливість

Постійна слабкість, млявість, сонливість і небажання займатися звичними справами (навіть тими, які приносять задоволення), також можуть попереджати про брак гормонів щитовидки. Через їх дефіцит до м'язів не доходять сигнали про необхідність активно працювати.

Запальність

Нехарактерна для вас збудливість часто попереджає про гіперфункції щитовидної залози. У такому випадку вона виробляє занадто багато гормонів, які крім своїх основних функцій ще й занадто збуджують нервову систему.

Безсоння

Також може бути сигналом надлишку гормонів щитовидки. Як вже говорилося, вони надмірно збуджують нервову систему, від чого посилюється тривожність і порушується сон.

Порушення потенції

Гормональна система, як і будь-яка інша в організмі, тісно пов'язана з іншими. Тому при збоях на рівні щитовидної залози, страждає і вироблення статевих гормонів, що безпосередньо позначається на лібідо. Так, у жінок при порушеннях в щитовидці збивається рівень естрогену, у чоловіків – тестостерону, тому і у тих, і у інших знижується статевий потяг і чутливість під час сексу.

Лущиться шкіра

При гормональних змінах відбувається порушення обміну речовин. Тому органи і тканини часто страждають від нестачі корисних компонентів. Першою на це може відреагувати шкіра – з'являється сухість, свербіж, лущення та інші ознаки, які багато хто в міжсезоння часто списує на холод.

Постійних голод

Коли щитовидка виробляє занадто багато гормонів, прискорюється метаболізм, а значить збільшується витрата енергії. Тому апетит стає мало не постійним вашим супутником, при цьому вага не збільшується, а навпаки.

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