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/Ендокринологія

Новий неінвазивний датчик для моніторингу рівня глюкози: кому підійде

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Нашкірний датчик рівня глюкози в крові від Nemaura Medical отримав європейське схвалення. SugarBEAT - це одноразовий пластир, що кріпиться на руці.

Він неінвазивний, тобто не має крихітної голки, необхідної для забору крові. Натомість пристрій посилає через шкіру непомітний електричний імпульс, витягуючи інтерстиціальну рідину, яку і використовує для аналізу. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.

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SugarBEAT

SugarBEAT

За словами компанії, SugarBEAT стане найдешевшим безперервним монітором глюкози в галузі, він підійде як для людей, хворих на діабет, так і для споживачів, що піклуються про своє здоров'я та хочуть відстежувати рівень глюкози в крові, навіть якщо у них немає діагнозу.

Раніше MedOboz повідомляв, що було представлено перший контрольований смартфоном пристрій для лікування гострої мігрені Nerivio Migra.

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