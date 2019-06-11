"Використовуйте руку": названо ідеальну дієту для діабетиків

Американська діабетична асоціація (АДА) схвалила дієту для хворих на діабет і переддіабет. Систематизовано велику кількість рецептів, в основу харчування ліг середземноморський тип харчування.

Порція повинна складатися наполовину з овочів, другу половину ділять білкові і вуглеводні продукти. Також для вимірювання кількості їжі можна використовувати руку, повідомляє італійське видання La Repubblica.

На своєму сайті з харчування АДА представила безліч рецептів на весь день і можливі заміни елементів страви, щоб їжа не набридає.

Так, білковою альтернативою курки може бути тофу, креветки, риба, яйця, сир і м'ясо.

Овочі можна всіх видів, але крім багатих крохмалем, таких як картопля, кукурудза, бобові.

План порцій diabetesfoodhub.org

У вуглеводну частину страви входять цільні зерна, бобові, зимовий гарбуз і фрукти.

Варто обмежувати жири і робити акцент на рослинній олії: оливковій, соняшниковій, арахісовій. Можна вживати оливки, авокадо, насіння.

план порцій diabetesfoodhub.org

Рідше використовувати кукурудзяну олію, сої і кунжуту, а такі продукти, як вершки, маргарин, вершкове масло, сало, кокосове масло, вершкові приправи для салатів, і зовсім виключити з раціону.

Раніше MedOboz писав, що вчені Великобританії провели дослідження, яке довело ефективність заміни вуглеводів на жири в харчуванні.

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