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/Ендокринологія

Названо ефективний спосіб перемогти діабет

1.2тЧитати матеріал російською

В боротьбі з діабетом 2 типу і переддіабетом важливе значення має розмір порції, а не джерело калорій.

До такого висновку прийшли вчені з Університу Глазго і Імперського коледжу Лондона (Великобританія), повідомляє Daily Mail.

Дане метаболічне захворювання переважно пов'язано зі збільшенням ваги, тому, на думку фахівців, справа не в тому, що їсти, а в тому, які продукти у великих кількостях викликають набір зайвих кілограмів.

Рецепти можуть містити макарони, картоплю, рис і хліб, головне – щоб калорійність страви не перевищувала 450 ккал, це допоможе у зниженні ваги.

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Блюдо зі стейка і моркви містить менше 450 ккал

Блюдо зі стейка і моркви містить менше 450 ккал

Скріншот Daily Mail

Раніше MedOboz повідомляв, що порція для хворих на діабет і переддіабет повинна складатися наполовину з овочів, другу половину ділять білкові і вуглеводні продукти. В основу рецептів ліг середземноморський тип харчування.

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Теми
здоров'ядіабет
Місце
Англія
Тег
диета
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