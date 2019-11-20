Названо кращий спосіб профілактики йододефіциту

Чи потрібен нам йод? Одні його бояться, інші п'ють таблетки кожен день. А як потрібно? Як завжди, розкладу по поличках і без прикрас.
Ми не можемо самостійно синтезувати йод, тому повинні отримувати його з їжею.
29% населення 130 країн живуть в районах йодного дефіциту, який може привести до:
порушень роботи і структури щитовидної залози (зоб, гіпотиреоз);
порушень розвитку та розумової відсталості плода під час вагітності.
Яка добова норма йоду?
Рекомендації ВООЗ наступні:
діти до 6 років – 90 мкг;
діти 6-12 років – 120 мкг;
діти віком від 12 років і дорослі – 150 мкг;
вагітні та мами – 250 мкг.
Продукти, багаті йодом:
морські водорості;
морська риба;
морепродукти;
молочні продукти;
яйця.
Йодована сіль – кращий спосіб профілактики йододефіциту
Ілюстрація
Часті запитання про йод
Я не їм кожен день ці продукти, як мені запобігти йодний дефіцит? – Кращий спосіб масової профілактики – йодована сіль. 1 чайна ложка містить 400 мкг йоду.
Але йод випаровується/руйнується при термообробці/не смачно? – Раніше використовувалося з'єднання йодид калію, яке мало перераховані вище недоліки. Зараз – йодат калію, який цих недоліків не має.
У мене тиреотоксикоз, мені не можна йодовану сіль! – Йодовану сіль не можна ТІЛЬКИ при підготовці до радіойодтерапією. В інших випадках вона не зашкодить.
Чи потрібно пити добавки з йодом? – Якщо ви доросла, здорова людина – досить тільки йодованої солі. Якщо ви вагітна або годуюча мама, плануєте вагітність, дитина або підліток, або вам потрібно обмежити споживання солі – так, за призначенням лікаря.
P.S. У багатьох країнах вже давно вся сіль йодована і багато молочних продуктів теж.
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