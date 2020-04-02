Як йододефіцит впливає на здоров’я жінки: симптоми та наслідки

Близько 4,5 мільйонів українців за офіційною статистикою потерпають від дефіциту йоду. Реальні ж цифри можуть бути куди більшими. Адже нестача цього вкрай важливого для здоров’я людини мікроелементу фіксується у всіх без винятку регіонах України. При цьому, жінки відчувають на собі наслідки йододефіциту гостріше. Викликані ним розлади щитоподібної залози у них зустрічаються частіше, ніж у чоловіків. Чому та як позначається дефіцит йоду на здоров’ї та самопочутті прекрасної половини людства – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Жінки значно гостріше переживають дефіцит йоду та викликані ним захворювання щитоподібної залози. Приміром, вузлові утворення у щитовидці у жінок діагностують у чотири рази частіше. Тож для представниць слабкої статі забезпечувати організм йодом ще важливіше, ніж для чоловіків.

"Жіноча частина населення потерпає від захворювань щитоподібної залози значно частіше. Адже жінки відчувають на собі вплив гормональних перебудов. Та й генетична схильність спрацьовує: вона передається саме по жіночій лінії", - пояснює лікар-ендокринолог Наталія Логачова.

"З чим це пов’язано? По-перше, спадковий фактор. По-друге, це підвищена потреба жінки у гормонах щитоподібної залози під час пубертату, під час вагітності і під час вигодовування дитини груддю", - підтримує колегу лікар-ендокринолог вищої категорії Олександр Богатирьов.

При цьому, дефіцит йоду не відразу призводить до появи серйозних захворювань. Починається все, здавалося б, значно невинніше.

1. Перші симптоми: зміни самопочуття

"Підступність цього захворювання полягає у тому, що впродовж тривалого часу воно протікає безсимптомно. Знадобиться 10-15 років, аби відбулося видиме збільшення щитоподібної залози. І жодних скарг у цей час не буде. Тому першим дзвіночком для того, аби пройти обстеження на патологію щитоподібної залози, є саме проживання жінки на території України", - зазначив Богатирьов, підкресливши, що проблема нестачі йоду стоїть для нашої держави дуже гостро.

Найперші відчутні прояви йододефіциту – це швидка втомлюваність, дратівливість та безсоння, зниження пам’яті та уваги. Так організм сигналізує, що йому бракує гормонів, які продукує щитоподібна залоза – Т3 і Т4. Ці гормони впливають на всі без винятку системи організму. А будівельним матеріалом, з якого щитовидка утворює ці гормони, є якраз таки йод.

І ігнорування цих симптомів з часом може вилитися у куди серйозніші проблеми. Які саме - залежить від того, виробляє щитовидка замало гормонів Т3 і Т4 (це називають зниженою функцією щитоподібної залози) – чи навпаки, продукує їх значно більше, ніж потрібно (так буває, коли функція щитовидки підвищена).

"Знижена функція призводить до раннього атеросклерозу. Підвищена – до порушення ритму серця. Іноді кардіологи місяцями лікують порушення ритму – і безрезультатно. Адже його справжня причина полягає у надлишку гормонів щитоподібної залози, які ми за два-три тижні можемо швидко нормалізувати", - розповідає завідувач відділом профілактики ендокринних захворювань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії МОЗ України Володимир Паньків.

2. Зміни у зовнішності: час іти до лікаря

Дефіцит йоду і викликані ним розлади у роботі щитоподібної залози також негативно позначаться на зовнішності жінки. Насамперед – на стані шкіри, нігтів та волосся. Якщо відчуваєте, що ваша шкіра стала значно сухішою, нігті почали частіше ламатися, а волосся значно інтесивніше випадає – це може бути криком про допомогу від вашої щитовидки.

"Сухість шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся – дзвіночок, що треба йти до лікаря. Ці скарги дає не йододефіцит, а вже його наслідок – нестача гормонів щитоподібної залози, гіпотиреоз. Він і буде давати такі симптоми. Якщо вони є – необхідно звернутися до фахівця, лікаря-ендокринолога", - підкреслює Богатирьов.

Він також наголошує: на фоні змін у зовнішності та самопочутті існує ризик розвитку депресії.

При цьому, уникнути відвідин лікаря не вдасться. Справитися з проблемами зі шкірою і волоссям вам не допоможуть ані дорогі креми, ані найкращі засоби для укріплення волосся та нігтів.

Окрім того, порушення функції щитоподібної залози позначиться і на вазі жінки. Якщо щитовидка вироблятиме замало гормонів, це знизить метаболізм – і жінка стрімко набиратиме вагу. Якщо ж гормонів щитовидки в організмі більше, ніж потрібно – відбуватиметься стрімке схуднення. І ні дієти та фізичні навантаження жодним чином не вплинуть на цифри на вагах.

3. Складні наслідки розладів у роботі щитовидки

Порушення функцій щитоподібної залози тягне за собою порушення інших функцій жіночого організму. Насамперед – репродуктивної функції.

"Небезпека даного захворювання полягає у тому, що гормони щитоподібної залози впливають на репродуктивну систему жінки. Жінка може звернутися до гінеколога зі скаргою на безпліддя – первинне чи вторинне. Воно спричинене тим, що підвищений тиреотропний гормон при зниженій функції щитоподібної залози. Це викликає ановуляторні цикли, які призводять до безпліддя", - пояснює Богатирьов.

Разом з тим після досягнення жінкою 45-річного віку на зміну загрозі безпліддя приходить атеросклероз.

"Після 45 років порушення холестеринового обміну призводитиме до атеросклеротичного процесу. Тобто до ураження судин. Або, як кажуть у народі, до їх "закупорювання", - пояснює Богатирьов.

Аби уникнути всіх цих проявів порушень роботи щитоподібної залози, треба подбати про свою щитовидку заздалегідь. Регулярно проходити обстеження у лікаря-ендокринолога. І зважаючи на те, що Україна входить до переліку йододефіцитних країн – дбати про регулярне забезпечення свого організму достатньою кількістю йоду. Для цього медики рекомендують підсолювати готові страви йодованою сіллю і збагатити власний раціон продуктами з високим вмістом йоду. Це, насамперед, морська риба, особливо, тріска і оселедець, м’ясо криля, морська капуста, салат, шпинат.

І обов’язково хоча би курсами пийте препарати йоду та селену, які продаються в аптеках. Саме у такій комбінації йод якнайкраще засвоюватиметься організмом. А селен, який називають мікроелементом молодості, ще й сприятливо впливатиме на зовнішній вигляд жінки - що так важливо для кожної представниці прекрасної статі.

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