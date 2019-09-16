Лептин и лишний вес

Сегодня поговорим о лептине, который вносит большую лепту в наше здоровье. И это не просто игра слов.

Давайте ещё раз представим и без того знакомую ситуацию: вы хронически переедаете пищу, которая содержит много сахара и не содержит практически никаких питательных веществ. В результате – приобретаете устойчивость к лептину.

Что это значит?

Мозг думает, что вы худые и голодные, хотя отражение в зеркале и полнота желудка говорит вам об обратном. Это приводит к указаниям мозга вам больше есть, провоцируя еще большее переедание. Еда – это калории, а калории – энергия. Скопление большого количества энергии в клетках провоцирует клеточные нарушения. Поэтому, чтобы защититься от "переполнения", клетки вырабатывают устойчивость к инсулину. Как только это происходит, они теряют способность слышать сообщение инсулина.

Иллюстрация

Это крайне нездоровая ситуация. Устойчивость к инсулину предполагает, что поджелудочная железа будет вырабатывать еще больше инсулина, пока сообщение не станет достаточно интенсивным для того, чтобы принудить питательные вещества проникнуть в уже полностью заполненные клетки. Но такое "принудительное питание" создает оксидативный стресс и повышает уровень жира в крови, что наносит клеткам еще больший вред. Поврежденные клетки продолжают предпринимать попытки защититься, еще сильнее повышая инсулиновую резистентность. Круг замыкается.

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