Нормализуем кортизол!
Подготовил для вас топ-5-советов, как привести в порядок этот гормон.
Что можно сделать самим?
1. Выстраиваем режим питания (обязательно завтракаем и не переедаем по вечерам).
2. Уменьшаем, а лучше исключаем промышленные продукты с содержанием сахара.
3. Обращаем внимание на гликимический индекс продуктов и их пищевую полезность.
4. Следим за гигиеной сна и высыпаемся (ложимся сегодня, а просыпаемся завтра) и допоздна не засиживаемся.
5. Расслабляемся (выделяем хотя бы 15 минут в день на теплую ванну, медитацию, растяжку и т. д.).
Обращение за помощью у специалисту
Анализ на уровень кортизола: сдаём несколько порций слюны - утреннюю (через час после пробуждения), дневную (12-13 часов), вечернюю (17-19 часов).
Перед анализом: сообщаем врачу о всех принимаемых вами препаратах (таблетки, БАД и т.д), за день никакого кофеина, алкоголя и никотина, за 2 часа – зубы не чистим и жвачку не жуем.
Иллюстрация
Анализ можно сделать в любой медицинской лаборатории вашего города. А вот интерпретацию должен сделать квалифицированный врач, который назначит индивидуальную схему лечения.
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