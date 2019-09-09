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Михайло Гаврилов
Михайло Гаврилов
Психотерапевт, дієтолог Всі статті автора

Как нормализовать кортизол: топ-5 советов

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Нормализуем кортизол!

Подготовил для вас топ-5-советов, как привести в порядок этот гормон.

Что можно сделать самим?

1. Выстраиваем режим питания (обязательно завтракаем и не переедаем по вечерам).

2. Уменьшаем, а лучше исключаем промышленные продукты с содержанием сахара.

3. Обращаем внимание на гликимический индекс продуктов и их пищевую полезность.

4. Следим за гигиеной сна и высыпаемся (ложимся сегодня, а просыпаемся завтра) и допоздна не засиживаемся.

5. Расслабляемся (выделяем хотя бы 15 минут в день на теплую ванну, медитацию, растяжку и т. д.).

Обращение за помощью у специалисту

Анализ на уровень кортизола: сдаём несколько порций слюны - утреннюю (через час после пробуждения), дневную (12-13 часов), вечернюю (17-19 часов).

Перед анализом: сообщаем врачу о всех принимаемых вами препаратах (таблетки, БАД и т.д), за день никакого кофеина, алкоголя и никотина, за 2 часа – зубы не чистим и жвачку не жуем.

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Как нормализовать кортизол: топ-5 советов

Иллюстрация

Анализ можно сделать в любой медицинской лаборатории вашего города. А вот интерпретацию должен сделать квалифицированный врач, который назначит индивидуальную схему лечения.

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Автор
Михайло Гаврилов Михайло Гаврилов
Тема
здоров'я
Теги
харчування відпочінок
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