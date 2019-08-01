Инсулин – пептидный гормон, которые образуется в бета-клетках островков Лангерганса. Он воздействует практически на все клетки организма и напрямую контролирует запасы энергии, рост и восстановление клеток, репродуктивную функцию и, что самое важное, уровень сахара в крови. Он эффективно сохраняет все макронутриенты – белки, жиры и углеводы, но его выделение тесно связано с потреблением углеводов.

Когда мы потребляем углеводы, особенно быстрые, они расщепляются в организме на простой сахар и абсорбируются в кровоток. Это приводит к повышению в крови уровня сахара (глюкозы).

Инсулин приказывает клеткам в организме извлечь глюкозу из кровотока и переместить ее на хранение, чтобы уровень сахара в крови снова снизился.

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Регулирование уровня сахара в крови посредством инсулина очень важно для организма, ведь повышенный уровень глюкозы пагубно действует на многие системы организма, включая печень, почки, кровеносные сосуды, мозг и периферические нервы.

Описанный сценарий называется чувствительностью к инсулину. Если у вас здоровый обмен веществ, то при потреблении здоровых продуктов уровень сахара в крови будет повышаться умеренно, а поджелудочная железа выделять достаточное количество инсулина, чтобы передать клеткам сообщение о том, сколько сахара следует сохранить в крови.

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Но если вы перебарщиваете с быстрыми углеводами и делаете это систематически, сценарий ломается.

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