Кортизол является регулятором углеводного обмена организма, а также принимает участие в развитии стрессовых реакций.

Одна из задач кортизола – помочь глюкагону (ещё один важный гормон) поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Когда организм чувствует, что его уровень снижается (вы давно не ели) или повышается (вы переели), он реагирует на эту стрессовую ситуацию выделением кортизола. Кортизол побуждает глюкагон работать, расщепляя энергию, которая хранится в виде гликогена в печени или в мышечной ткани. Проблемы начинаются, когда ваши привычки питания посылают сигналы телу, что вы постоянно находитесь в состоянии стресса – у вас долгие промежутки между приемами пищи или вы переедаете.

Хронически повышенный уровень кортизола "съедает" мышцы и консервирует лишний жир. Он нарушает процесс поглощения глюкозы из кровотока и усиливает расщепление гликогена в печени, что приводит не только к повышению уровня глюкозы в крови, но и к устойчивости к инсулину.

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Весь лишний жир кортизол направляет в область живота. Чрезмерное количество жира в брюшной полости напрямую связано с ожирением, высоким кровяным давлением, инсулинорезистентностью, диабетом и т.д.

Многие боятся этого гормона, т.к. за ним закрепилось представление как о гормоне стресса. Но не так все просто.

На самом деле, этот "гормон стресса" вырабатывается, чтобы помогать организму восстановиться. Кортизол играет важную роль в метаболизме соли, нормализации кровяного давления и иммунной функции, обладает противовоспалительными свойствами, а также регулирует уровень энергии.

Как это работает?

Содержание кортизола в организме характеризуется суточным ритмом, который совпадает с циклом дня и ночи. Самый высокий уровень кортизола отмечается непосредственно перед пробуждением, выступая в качестве гормона "проснись и пой". Он мобилизует энергию и помогает запустить нервную систему. А поздно вечером и ночью снижается, помогая вам расслабиться перед сном и крепко спать до утра.

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Что происходит если вы переедаете на ночь?

Переедание стимулирует повышение уровня кортизола. И если вы переели на ночь, то вместо полноценного расслабления организм испытывает стресс, вы не можете уснуть, а на утро чувствуете разбитость.

Вывод: не переедать по вечерам, полноценно расслабляться без помощи еды и высыпаться.

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