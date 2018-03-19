Медики назвали смачний засіб від діабету

На сьогоднішній день діабет, зокрема, другого типу, на жаль не рідкість. Це захворювання ендокринної системи, коли підшлункова залоза не виробляє достатню кількість інсуліну, тому рівень цукру в крові може перевищувати допустимі показники. Це вимагає від пацієнта регулярного контролю рівня цукру в крові, а також постійних обмежень в харчуванні та способі життя.

У недавньому дослідженні вчені з'ясували, що допомогти в підтримці правильного рівня цукру діабетикам може допомогти сік, передає Еxpress. Йдеться про натуральний виноградний сік без додавання підсолоджувачів.

Новини Вчені знайшли надійний спосіб боротьби з діабетом

Медики стверджують, що цей напій має низький глікемічний індекс, тому не може нести ніяких ризиків.

Крім того, виноградний сік багатий на вітаміни, зокрема, С, тіамін і рибофлавін, які сприяють правильній активності інсуліну. Також в ньому міститься багато магнію і хрому, що сприяють контролю рівня цукру.

У винограді знайшли і поліфеноли - з'єднання, які допомагають зменшити метаболічний синдром, запобігти ожирінню і знизити ризик діабету другого типу.

Тому, як стверджують вчені, до свого щоденного раціону варто додати склянку виноградного напою, щоб знизити ризики, пов'язані з діабетом.

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