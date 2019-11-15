Ллє, як з відра: названі 5 поширених причин надмірного потіння

Потіти при високих температурах або при важких навантаженнях – цілком нормально. Але якщо ви стікаєте потом у прохолоду або при найменших навантаженнях, є привід замислитися про своє харчування і перевірити здоров'я.

Сімейний лікар Наталія Лобода розповіла MеdOboz, які причини найчастіше призводять до такого неприємного симптому, як гіпергідроз.

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Надмірне потовиділення може попереджати про порушення в організмі Единственная

Надлишок кофеїну

Найперше, помітивши за собою таке неприємне явище, зверніть увагу на раціон. Ймовірно, в ньому міститься багато напоїв і продуктів-"енергетиків". Йдеться зокрема про каву, чай, какао, шоколад, збадьорювальні напої тощо.

Річ у тім, що кофеїн та інші "підбадьорливі" речовини стимулюють роботу нервової та серцево-судинної системи. Вони збільшують і підсилюють скорочення серцевого м'яза, в результаті чого він працює як при перегріві, від чого і підвищується потовиділення.

"Передоз" спиртного і гострого

Також проконтролюйте вживання спиртних напоїв і гострої їжі у своєму щоденному меню. Їхній надлишок також може спровокувати надмірне потіння. Адже вони сприяють розширенню не тільки судин, а й пор, тому виділення поту посилюється.

Як відомо, відразу після вживання таких продуктів ефект "посиленої терморегуляції" зберігається близько години, але при регулярному прийомі "потогінних" продуктів пори зберігають розширений стан. Тому краще з таким раціоном не гратися.

Зайва вага

Сприяти появі гіпергідрозу може також надмірний жировий прошарок. Вона порушує природну терморегуляцію, що в результаті призводить до зайвого виведення вологи.

Перевірте, чи в нормі у вас індекс маси тіла (розділивши вашу вагу (в кг) на зріст (в м) у квадраті). Результат 25 і вище свідчить про наявність зайвої ваги, тобто про необхідність її корекції.

Хвороби щитовидки

Якщо разом із потінням вас турбує набряклість, м'язова слабкість, тремор рук, посилення апетиту або його відсутність, то варто звернутися до ендокринолога. Можливо такі "побочки" дає щитовидка через збої у роботі, тому пропускати їх не можна.

Лікар направить вас на аналіз крові і УЗД щитовидної залози, та у разі необхідності – призначить лікування.

Гормональний збій

Гіпергідроз часто може свідчити про порушення балансу статевих гормонів, як це буває при статевому дозріванні, менопаузі або адропаузі.

У першому випадку, коли в організмі розвиваються апокринні залози, надмірне потіння треба просто пережити. Підлітку варто ретельніше стежити за гігієною: у разі необхідності частіше приймати душ, носити одяг із натуральних тканин і використовувати якісні дезодоранти-антиперсперанти.

В інших же випадках варто навідатися до профільного фахівця (гінеколога, уролога або ендокринолога), який за результатами лабораторних досліджень призначить засіб для коригування гормонального фону.

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