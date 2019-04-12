Лікарі визначили головні ознаки діабету: 17 симптомів, які не варто ігнорувати

Лікарі назвали характерні ознаки діабету, які свідчать про проблеми зі здоров'ям людини.

Головні симптоми, які не рекомендується ігнорувати, опублікувало видання Health&Human Research. Список складається із 17 пунктів.

"Хоча діабетом можна управляти, він може значно скоротити ваше життя. Він може збільшити ризик сліпоти, серцевого нападу і навіть втрати кінцівок", – йдеться в матеріалі.

Ілюстрація. Діабет Соцмережі

1. Втома

Цей стан може бути спровокований банальним недосипом, проте втома майже завжди супроводжує діабет.

"Якщо ви виявите, що дуже втомилися після їжі, коли вам потрібно найбільше енергії, це явна ознака можливого захворювання на діабет", – наголошується в статті.

2. Надмірні голод і спрага

Це відбувається через те, що організм перевантажений завданням обробки глюкози в крові. Вода виводиться з клітин, щоб спробувати "змити" надлишки, але при цьому всі важливі поживні речовини, які потрібні організму, включаючи саму глюкозу, губляться. Результатом є цикл зневоднення та голоду.

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3. Часте сечовипускання

Оскільки вода виводиться з усіх доступних клітин, нирки перевантажуються, намагаючись відфільтрувати її.

4. Дріжджові інфекції

Такі інфекції найчастіше виникають у вагінальних тканинах, однак трапляються практично скрізь на шкірі, особливо в місцях, які затримують вологу. Дріжджі харчуються надлишком цукру, який може виділятися з потом, сечею і слизом.

5. Еректильна дисфункція

Така проблема у чоловіків із неконтрольованим діабетом, ймовірно, пов'язана з пошкодженням нервів і кровоносних судин.

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6. Розмитий зір

Діабет викликає погіршення зору, тому що функціональність ока залежить від рідини всередині та навколо нього. Зневоднені лінзи деформуються, через що оку складніше сфокусуватися. Крім того, при відсутності контролю діабет викликає пошкодження очних нервів.

7. Рани, що повільно загоюються

"Ви помітили будь-які порізи або виразки, які просто не проходять? Якщо ви їх не колупаєте, повільне одужання може вказувати на діабет", – наголошується в матеріалі.

Пояснюється, що система регенерації скомпрометована зусиллями організму з видалення надлишку глюкози, крім цього, безліч інфекцій "люблять" харчуватися цукром і будуть користуватися його доступністю.

8. Незрозуміла втрата ваги

При діабеті тіло не може отримати поживні речовини з їжі й замість цього спалює жир, щоб вижити. Уточнюється, що це не є стійким симптомом.

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9. Нудота і блювання

Коли неконтрольований діабет призводить до швидкої втрати ваги, тіло спалює жир із нестійкою швидкістю. Цей процес створює кетони, які можуть накопичуватися в крові на небезпечних рівнях і привести до потенційно смертельного стану, названого діабетичним кетоацидозом. Кетони викликають нудоту та навіть блювоту у людей із чутливим шлунком.

10. Хворобливі або онімілі ступні та ноги

Діабет призводить до ущільнення артерій, а також до пошкодження нервів, і ці симптоми досить помітно позначаються на ногах і ступнях.

Поганий кровообіг і пошкодження нервів у сукупності можуть привести до виразок на шкірі або інфекцій, які заживають дуже довго.

11. Опухлі або чутливі ясна

Діабет послаблює здатність організму боротися з мікробами. Через вологе середовище і часті травми ротова порожнина особливо чутлива до інфекцій.

12. Дивний запах дихання

Галітоз, також відомий як смердюче дихання, поширений у діабетиків, тому що вони схильні до інфекцій. Запалені інфіковані ясна викликають неприємний запах із рота і можуть також впливати на обмін речовин, підвищуючи рівень цукру в крові.

Інше джерело неприємного запаху через діабет пов'язане з кетоацидозом. Високі рівні кетонів у крові пов'язані із солодким, фруктовим запахом дихання.

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13. Часті інфекції сечового міхура

Одна з причин, через яку діабетики схильні до цих болючих інфекцій, полягає в поганому кровообігу, що ускладнює потрапляння лейкоцитів у заражену область.

Високий вміст глюкози в крові також підвищує ризик інфекцій загалом і збільшує загальний обсяг сечі.

14. Синдром полікістозних яєчників

Цей стан є основною причиною безпліддя серед жінок, які страждають від нього і часто призводить до резистентності до інсуліну.

Медики стверджують, що до 50% жінок із синдромом полікістозних яєчників у підсумку хворіють на діабет, чого можна уникнути, змінивши спосіб життя на здоровий і дотримуючись рекомендацій лікаря.

15. Потемніння шкіри

Цей симптом включає потемніння та потовщення шкіри, особливо в складках. Іноді потемніла шкіра буде злегка піднятою і м'якою за текстурою. Найчастіше вона розташована під пахвами, біля шиї, у паху або під грудьми.

Лікарі вважають подібні прояви ознакою діабету і, як припускається, вони пов'язані з інсулінорезистентністю.

16. Хронічне зневоднення

Зневоднення відбувається через те, що високий вміст глюкози в крові змушує організм "витягати" воду з клітин, однак тіло не може правильно її поповнювати. Зневоднення є серйозною проблемою, яка сприяє виникненню інших проблем, таких як сухість шкіри, поганий зір і хворобливі суглоби.

17. Дратівливість/депресія

Оскільки симптоми діабету можуть бути розпливчастими і здаватися не пов'язаними, вони можуть викликати неприємні емоції, впливаючи на психічний стан людини.

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