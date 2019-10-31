Лікарка дала цінні поради пацієнтам із діабетом

Діабет – не вирок, однак цей діагноз вимагає особливої уваги до себе, а також дотримань певних вимог у харчуванні та способі життя, щоб зберегти хороше самопочуття.

Сімейна лікарка Наталія Лобода поділилася з читачами MedOboz цінними порадами, які допоможуть тримати під контролем цукор у крові й уникнути ускладнень недуги.

Щодня їжте авокадо

Трохи, всього чверть або половинку плоду (можна з бутербродом або в салаті). Цей продукт містить мінімум вуглеводів, водночас багато клітковини й мононенасичених жирних кислот.

Завдяки своєму особливому складу він нормалізує процес розщеплення вуглеводів і запобігає скачкам рівня глюкози в крові. Крім того, він допомагає "приборкати" холестерин і знижує артеріальний тиск, попереджаючи серцево-судинні захворювання і ризик інсульту.

На добу робіть не менше 12 тисяч кроків

Практично в кожному телефоні є крокомір, тому саме час ним скористатися (якщо немає, то обзаведіться фітнес-браслетом). Слідкуйте, щоб рівень вашої активності в кроках становив щодня не менше 12 тисяч, тобто пройдена відстань дорівнювала приблизно п'яти кілометрам.

Завдяки фізичним навантаженням знижується ризик виникнення серцево-судинних захворювань,зберігається нормальна вага, зменшується рівень холестерину, тримається в нормі кров'яний тиск, а також цукор та інсулін.

Пийте щодня орієнтовно два літри чистої води

Намагаючись тримати в нормі цукор, який за діабету підвищується, організм витрачає багато рідини. Це призводить до зневоднення, що не відразу проявляється спрагою, водночас може позначитися на самопочутті.

Щоб не допускати "засухи" і її наслідків, частіше пийте чисту воду. Наприклад, візьміть собі за правило щогодини випивати склянку.

Спіть вдосталь

Напевно, всі чули про необхідність спати 7-8 годин на добу. І для пацієнтів з порушеною функцією підшлункової залози ця рекомендація є особливо важливою.

Річ у тім, що за недосипу посилюється апетит і з'являється потяг до вуглеводних продуктів (просто втомленому організмові потрібно звідкілясь брати енергію), що неприпустимо в такому стані. Ба більше, відсутність нормального сну призводить до набору зайвої ваги, що погіршує стан хворого.

Уникайте стресів

Стрес шкідливий для всіх, але з діабетом він здатний привести до стрибка рівня цукру в крові. Тому максимально уникайте нервових ситуацій (зокрема екстремальних розваг та ігор). Також виберіть для себе прийнятну методику релаксації, яка допоможе швидко прийти до норми, якщо стресової ситуації не вдалося уникнути.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які щоденні звички можуть спровокувати розвиток діабету.

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