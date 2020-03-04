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/ Ендокринологія

Коронавірус в Україні: експерти дали поради пацієнтам із діабетом

6.3т
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Коронавірус COVID-19, який налякав увесь світ, вже пробрався й на територію України. Тому нам важливо дотримуватися заходів профілактики, які допоможуть уникнути інфікування. Особливо це стосується тих, хто входить до групи ризику: літні люди й пацієнти з хронічними захворюваннями, зокрема гіпертонією, патологіями серця й судин, діабетом тощо.

Американська діабетична асоціація попереджає, що для пацієнтів із діабетом вірусні захворювання, зокрема COVID-19, становлять особливу загрозу – ймовірність розвитку важких ускладнень суттєво підвищується. Варто зазначити, що в Україні станом на 2017 рік (за інформацією Міністерства охорони здоров'я) налічувалося 1,27 млн. пацієнтів із цукровим діабетом.

В разі діабету коронавірус може спричинити серйозні ускладнення

В разі діабету коронавірус може спричинити серйозні ускладнення

Народна правда

"Пацієнти з діабетом піддаються більш високому ризику в разі грипу, COVID-19 та інших вірусів, оскільки рівні глюкози часто або регулярно змінюються, через що знижується імунна відповідь", – наголошують медики, уточнивши, що небезпека зберігається, навіть якщо показники глюкози крові стабільні.

Хоча не існує підтвердженого прямого зв'язку між діабетом і смертністю від COVID-19, у доповіді ВООЗ йдеться про вищий ризик летальності в разі цього діагнозу – 7,3%.

У зв'язку з цим експерти асоціації підготували низку рекомендацій для пацієнтів із діабетом.

Отже, необхідно:

– Скласти список екстрених телефонів (близьких, лікаря тощо);

– Написати перелік препаратів, що ви їх вживаєте, час вживання й дози;

– Закупити інсулін та інші препарати й тест-смужки з розрахунком на тиждень-два (на випадок епідеміологічної ситуації, за якої не варто покидати межі вашої оселі);

– Обговорити з вашим лікарем необхідність коригування графіка й дозування ліків, а також дієти, якої ви дотримуєтеся;

– З'ясувати, з якими препаратами можна поєднувати ліки, які ви регулярно вживаєте. Скласти відповідний перелік, також додати в нього окремою графою препарати або речовини, на які у вас є алергія або непереносимість;

– Пити багато рідини. Якщо є проблеми з її виведенням, робіть маленькі ковтки кожні 15 хвилин протягом дня, щоб уникнути зневоднення;

– У разі падіння рівня цукру (нижче за 70 мг/дл або цільовий діапазон), з'їжте 15 грамів простих вуглеводів (мед, желе, льодяник, сік тощо) і за 15 хвилин перевірте показники;

– Якщо рівень цукру істотно підвищувався більш ніж двічі поспіль, зробіть тест на наявність кетонових тіл (за допомогою тест-смужок). Обов'язково повідомте лікаря, якщо показники середні або високі;

– Дотримуватися рекомендацій ВООЗ щодо профілактики захворювання: гігієна, відмова від відвідування людних місць, уникнення контакту з людьми з ознаками ГРВІ тощо;

– В разі виникнення симптомів коронавірусу (кашель, температура, слабкість, нудота, діарея і тощо) обов'язково зверніться до лікаря, опишіть всі симптоми;

– У разі інфікування контролюйте цукор щодві-три години.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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