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/ Ендокринологія

Добавки риб'ячого жиру не захищають від діабету

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Згідно з новими дослідженнями Університету Східної Англії, жири омега-3 практично не впливають на ризик розвитку діабету 2 типу.

Це підтверджують результати систематичного огляду, проведеного на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я і опублікованого в British Medical Journal, повідомляє Medical Хpress.

У людей, які вживали більшу кількість омега-3 жирів з довгим ланцюгом (риб'ячий жир), ризик діагностики захворювання був таким же, як і в контрольній групі, де цю добавку не приймали.

Глюкоза крові, інсулін і глікозильований гемоглобін – це показники того, наскільки добре організм справляється з цукрами (метаболізм глюкози), а також важливі показники ризику діабету, які теж були схожі у людей, які приймають і не приймають додаткову кількість риб'ячого жиру. Спостерігалася постійна відсутність впливу омега-3 на будь-який з цих факторів. Проте, були деякі (слабкі) докази того, що, коли люди приймають великі дози риб'ячого жиру, вони можуть відчувати погіршення метаболізму глюкози.

Невеликі кількості омега-3 необхідні для здоров'я і можуть знаходиться в їжі. Основними типами омега-3 жирних кислот є альфа-ліноленова кислота (ALA), ейкозапентаєнова кислота (EPA) і докозагексаєнова кислота (DHA). ALA зазвичай міститься в жирах з рослинних продуктів, таких як горіхи і насіння (волоські горіхи і рапс є багатими джерелами). EPA і DHA, які в сукупності називаються омега-3 жирами з довгим ланцюгом, природним чином містяться в жирній рибі, такий як лосось і риб'ячому жирі, включаючи жир печінки тріски.

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Причина, симптоми і профілактика діабету 2 типу
Добавки риб'ячого жиру не захищають від діабету

Ілюстрація

Результати показують, що збільшення кількості омега-3 з довгим ланцюгом практично не впливало на діагностику діабету або метаболізм глюкози, але високі дози, які виявлені в деяких добавках, можуть погіршити обмін цукрів.

Раніше дослідники показали, що добавки з омега-3 з довгим ланцюгом, включаючи риб'ячий жир, не захищають від таких захворювань, як хвороби серця, інсульт або смерть.

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Тема
здоров'я
Місце
Англія
Теги
діабет Вітамини ліки
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