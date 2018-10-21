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/Блоги - Ендокринологія

Діляра Лєбєдєва
Діляра Лєбєдєва
Лікар-ендокринологВсі статті автора

Диетическое плато: что делать?

1.7тЧитати матеріал російською

Плато в снижении веса. Уверена, что многие, кто снижал или снижает вес сталкивается с такой проблемой, как плато. Это состояние при котором вес стоит, да и объемы тоже никуда не уходят, несмотря на ваши активные меры по их устранению.

Это норма и порой нужно всего лишь переждать это время и параметры сами могут начать снижаться. К слову скажу, что чем ближе ваш вес к нормальному, тем больше вероятности длительного плато.

Что делать и куда бежать?

Дам несколько советов на что обратить внимание.

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Диета при гипотиреозе

1. Долой однообразие в рационе, калориях и соотношения БЖУ. Для этого добавляйте новые продукты в рамках своего стиля питания, на время откажитесь от старых продуктов. Используйте метод zig-zag в количестве калорий. Делайте углеводные загрузки или низкоуглеводные дни, тем самым меняя соотношение БЖУ.

2. Пересмотрите калораж. Возможно у вас профицит или сильный дефицит калорий. Не снижайте резко свой калораж, оптимально на 100-200 ккал в 3-4 недели, и никогда не снижайте ниже 800-1000 ккал, если это не разовый разгрузочный день. При этом снижается скорость метаболизма, может развиться гипотиреоз и нарушение цикла.

3. Высыпайтесь. Самое главное ложиться вовремя, не позднее 22-23 ч. Забудьте про красивую фигуру, если ваш сон начинается за полночь. Мелатонин, гормон роста и пр.

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4. Вырабатывайте стрессоустойчивость или по-русски здоровый пофигизм. Высокий кортизол еще никого не сделал стройным.

5. Меняйте режим тренировок или начните наконец тренироваться, если все еще не начали. Игнорировать этот мощный инструмент в процессе построения красивого тела просто глупо.

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Автор
Діляра Лєбєдєва Діляра Лєбєдєва
Джерело
Джерело:Диляра Лебедева
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