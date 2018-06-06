Дієта для щитовидки: що потрібно додати в раціон

Від того, наскільки добре працює щитовидка, залежить загальний стан організму. Тому дуже важливо регулярно стежити за її здоров'ям і підтримувати її функцію.

MEDOBOZ зібрав для вас список кращих продуктів для нормалізації роботи щитовидки. Внесіть їх в свій щоденний раціон, і ендокринні збої вам будуть не страшні.

Морська капуста

Щитовидна залоза потребує йод для правильної роботи, зокрема, вироблення достатньої кількості гормонів. Брак йоду може призвести до гіпотиреозу і збільшення щитовидки. Найчастіше нестача йоду загрожує тим, хто притримує вегетаріанської дієти і не вживає сіль.

Щоб виключити його дефіцит, як можна частіше вживайте морську капусту. Цей продукт є ледь не лідером за змістом цього корисного компонента.

Йогурт

Якщо морська капуста вам не до душі або ви не можете вживати її хоча б двічі на тиждень, внесіть в свій щоденний список маст-хев продуктів йогурт. Зокрема, стакан йогурту задовольняє половину добової норми йоду.

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Молоко

"Молоко за шкідливість" - всі чули цю фразу? Так ось, молоко не тільки багате на йод, але ще і забезпечує організм вітаміном D, що також необхідний для здоров'я щитовидної залози. Крім того, молоко сприяє прискоренню виведення з організму шкідливих речовин, що завдають шкоди ендокринній системі.

Курка і яловичина

І той, і інший продукт багаті на цинк - ще одну речовину, якої потребує щитовидка. Його дефіцит також може стати причиною падіння рівня гормонів щитовидної залози.

Тому включайте страви з цих видів м'яса в своє меню хоча б тричі на тиждень, і про брак цинку вам навіть думати не доведеться.

Риба

Морські мешканці, зокрема риба, також відносяться до багатих джерел йоду. Численні дослідження доводять, що регулярне вживання риби практично виключає проблеми з роботою щитовидки (доведено на прикладі учасників, які живуть в приморських районах). Тому скумбрія, лосось, тунець і інші види риб повинні стати завсідниками вашого столу мінімум двічі в тиждень.

Яйця

Одне куряче яйце містить близько 16% добової порції йоду і 20% денної норми селену, необхідних для правильної роботи щитовидки. Тому звичка їсти яйця на сніданок або на обід допоможе не тільки зберегти фігуру, але і уникнути неприємностей з ендокринною системою.

Ягоди

Всі ягоди - джерело антиоксидантів, що позитивно впливають на роботу щитовидки. Вони допомагають знизити рівень вільних радикалів, що завдають шкоди ендокринній системі і призводять до падіння рівня гормонів щитовидної залози.

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