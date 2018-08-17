Еліксир безсмертя? Учені віднайшли препарати для продовження життя

Доведено ефективність сенолітиків, які ініціюють загибель клітин препаратів, у боротьбі зі старінням.

Так, у ході досліджень вчені Університету Міннесоти з'ясували, що старіння організму обумовлена порушенням активності імунної системи, робота якої на 30 відсотків обумовлена генетично і на 70 - навколишнім середовищем, повідомляє "Лента.ру".

Вони також показали, що суміш із двох сенолітиків - протипухлинного препарату дазатінібу і флаваноїду кверцетину - сприяє селективному знищенню клітин зі старечим фенотипом і зменшенню запалення, яке викликається цитокінами. Це зменшувало ризик передчасної смерті гризунів на 65 відсотків.

У мишей, яким була проведена трансплантація старих клітин, терапія сенолітиками збільшувала виживаність на 36 відсотків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хімічні речовини, що містяться у капусті і броколі, підтримують роботу шлунково-кишкового тракту (ШКТ) і запобігають колоректальному ракові.