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Є в тілі кожного: вчені знайшли небезпечний тип клітин у всіх людей

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У тілі людини знайшли невідомий тип клітин, які отримали назву Х-лімфоцити.

Про це повідомляє видання Live Science. Відкриття зробили вчені з США. Ці клітини можуть провокувати діабет першого типу.

Згідно з даними вчених, на десять тисяч білих кров'яних клітин припадає близько семи імунних клітин Х. Вони можуть грати роль в розвитку аутоіммунних реакцій.

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Так при першому типі діабету імунна система починає руйнувати бета-клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін. При цьому головний комплексом гістосумісності (ГКГС) розташовується на поверхні імунних клітин і зв'язується з антигенами - чужорідними речовинами.

У такому вигляді антигени презентуються Т-лімфоцитам, які починають знищувати заражені клітини і стимулюють інші типи лімфоцитів для боротьби з інфекцією.

Згідно з новим дослідженням, імунні клітини Х володіють рецепторами Т-лімфоцитів і В-лімфоцитів, які відіграють важливу роль в презентації антигену Т-клітинам. Х-клітини провокують дуже швидке поділ лімфоцитів, що атакують бета-клітини. Це багаторазово підсилює аутоімунний процес.

Поки вчені не зрозуміли, що саме провокує цей процес.

Є в тілі кожного: вчені знайшли небезпечний тип клітин у всіх людей

etcetera.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий ефективний спосіб перемогти діабет.

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