"Є таємний елемент": що врятує вас від смертельних хвороб

Професор і двічі доктор наук Іхор Хук з Віденської приватної клініки Wiener Privatklinik стверджує, що чинні рекомендації лікарів дуже застаріли.

Вони відповідають стандартам сімнадцятого століття, а ми живемо у ХХІ столітті, передає Binokl.

"Навіть мої студенти вчаться за застарілими підручниками. Коли я запитав їх, який елемент у нашому організмі відіграє найважливішу роль, 99% з них відповіли - кисень", - каже професор.

Іхор Хук

"Це докорінно неправильно! Уже 20 років нам відомо, що таким елементом є оксид азоту. За це відкриття мій друг у 1997 році отримав Нобелівську премію", - зазначає вчений.

За словами професора Хука, серце продовжує битися, навіть якщо доступ до кисню перекритий. А ось без оксиду азоту серцевий м'яз одразу припиняє качати кров.

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Нормальний рівень оксиду азоту впливає на функціональні особливості довготривалої пам'яті і мислення в цілому, підтримує роботу імунної системи, дозволяючи їй боротися з вірусами, бактеріями і раком.

Підвищити рівень оксиду азоту можна за допомогою правильної дієти.

"Налягайте на гарбуз або горіхи. В цих продуктах міститься багато аргініну - амінокислоти, необхідної для синтезу оксиду азоту в організмі. Щоденне вживання цих продуктів покращує пам'ять, сприяє очищенню кровоносних судин.

Добова норма аргініну для дорослої людини - 100-150 грамів на день. Якщо ви не можете щодня їсти гарбуз і горіхи, приймайте аргінін у вигляді добавок", - радить доктор Хук.

Щоб стимулювати синтез оксиду азоту, слід підтримувати нормальний рівень кальцію. Для цього потрібен вітамін D3 (який насправді є гормоном), а також вітамін K2, який контролює вироблення кальцію і запобігає його відкладенню у вигляді каменів у нирках.

Якщо ви не відчуваєте брак цих вітамінів і мінералів, вам не загрожують серйозні хвороби. Професор Хук рекомендує систематично контролювати рівень кальцію та вітаміну D3 у крові.

"Для нормального функціонування організму нам потрібно від 15 до 20 тисяч одиниць вітаміну D3 щодня. Передозування виключене, наш організм потребує дуже великої кількості цього вітаміну. ​​Тому у багатьох людей діагностується його дефіцит", - каже професор Хук.

За словами професора, крім магнію, нам потрібно 500 міліграмів кальцію і 100-200 мкг вітаміну K2 на день.

Нам потрібно в 40 разів менше магнію, ніж кальцію. Якщо весь кальцій випарується з вашого організму, ви помрете. 99% людського організму складається з 6 елементів: кисень (65%), вуглець (18%), водень (10%), азот (3%), кальцій (1,5%), фосфор (1,2).

"Решта 11 елементів складають менше 1%: калій (0,2%), сірка (0,2%), хлор (0,2%), натрій (0,1%), кобальт (<0,05%), мідь (<0,05%), цинк (<0,05%), йод (<%)", - підбиває підсумки професор Хук.