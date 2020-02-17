"Є два сценарії": український лікар оцінив загрозу коронавірусу

Прогноз Всесвітньої організації охорони здоров'я, що китайським коронавірусом можуть заразитися дві третини населення планети, є "песимістичним сценарієм".

Про це заявив у ефірі ObozTV лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв, оцінюючи загрозу можливої епідемії.

"Близько місяця всі притомні епідеміологи світу кажуть, що є два прогнози – песимістичний і оптимістичний", – заявив Жигарєв.

"Один із песимістичних прогнозів, що інфекція поширюватиметься, будуть нові осередки в різних країнах. Тоді дійсно у нас буде такий "новий пандемічний грип" – тільки не грип, а коронавірус. А оптимістичний сценарій – що це в межах Китаю залишиться. В інших країнах будуть поодинокі випадки, 5-10-15 людей, і далі це не буде поширюватися", – пояснив він.

Інфекціоніст також прокоментував методику китайських лікарів, які лікують коронавірус переливанням плазми від пацієнтів, що одужали.

"Це не новий спосіб. Ми його знаємо понад 50 років, при багатьох інфекціях його використовували. Якщо немає іншого ефективного лікування, то в крові тих, хто перехворів, є антитіла, які можуть боротися з цією інфекцією. Тоді, якщо у нас є люди, які вже перехворіли, ми можемо взяти плазму крові, перелити хворим і це може спрацювати", – зазначив Жигарєв.

"Наскільки це працює для цієї інфекції, у мене ще немає інформації. Але такий метод існує, і він може бути ефективним", – додав лікар.

South China Morning Post

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус із Китаю COVID-19 вбив уже 1 775 людей. Лише за останню добу жертвами хвороби стали 106 осіб. Кількість тих, хто заразилися, досягла 71 331.

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