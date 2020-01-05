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Доводять до смерті: з'ясувалася нова небезпека популярних електронних сигарет

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Команда вчених Школи громадського здоров'я Гарварда виявила сліди двох мікробних токсинів у картриджах Juul. Майже половина вивчених зразків містили Ендотоксин і Глюкан, які провокують запалення легенів.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в Американському журналі респіраторної і реанімаційної медицини, повідомляє Tjournal.

Ендотоксин – мікробіотичний агент і компонент зовнішньої клітинної стінки деяких видів бактерій, включаючи кишкову паличку. Однак його рівні були на нижній межі виявлення.

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У той же час майже половина з 54 вивчених вченими картриджів містили помітні сліди глюкана. Він є компонентом грибків і може викликати запалення дихальних шляхів на довгостроковій основі.

Картриджі Juul

Картриджі Juul

Сильніше інших смаків виявилися заражені тютюновий і ментоловий. Саме вони залишилися в продажу в США, незважаючи на заборону всіх інших ароматів.

Вчені відзначили, що поки не знають, з якої причини картриджі Juul містять таку кількість глюкана. Співавтор дослідження Девід Крістіану зазначив, що не вірить в те, що цей токсин міг стати причиною хвороби вейперов, що забрала понад 50 життів. При цьому під час попередньої роботи вчені вивчили більшу кількість електронних сигарет і також виявили глюкан у більшості зразків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні електронні сигарети прирівняють до звичайних і заборонять курити їх в громадських місцях.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
США
Теги
безпека цигарки
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