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Довго не спіть! Учені з'ясували смертельну небезпеку довгого сну

2.6тЧитати новину російською

Занадто короткий і занадто довгий сон підвищує ризик розвитку деменції і передчасної смерті у людей старше 60 років.

До такого висновку прийшли японські вчені, повідомляє "Лента.ру".

Згідно з результатами дослідження, показники захворюваності на деменцію та смертності, розраховані з поправкою на вік і стать, були вищими у тих, хто спав менше п'яти годин або більше 10 годин на добу, порівняно з тими, хто приділяв сну 5 - 6,9 годин.

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Однак висока фізична активність у літніх людей компенсувала негативний ефект від недотримання гігієни сну, зменшуючи ймовірність старечих захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідний невролог Метью Уокер розповів, чому недолік сну збільшує ризик розвитку раку, інфаркту та хвороби Альцгеймера.

Місце
Японія
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