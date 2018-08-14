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Дотерпіли: у чоловіка відвалився пеніс через небезпечну хворобу

12.5тЧитати новину російською

82-річний житель Індії позбувся статевого органу через те, що ігнорував ознаки раку.

Як пише The Sun, у чоловіка була виявлена серйозна пухлина у паховій області, через неї відшаровувалася шкіра. Лікарі прописали йому лікування, однак він проігнорував його.

Через два тижні статевий орган буквально відвалився. "Клінічне обстеження показало майже повну втрату фалоса", - розповів лікар Медичного університету Кінг-Джордж в Лакхнау.

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Індійцеві встановили спеціальний катетер, проте через 15 днів він все одно помер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловікові видалили метровий пеніс і 5-кілограмову мошонку.

Місце
Індія
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