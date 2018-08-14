Дотерпіли: у чоловіка відвалився пеніс через небезпечну хворобу

82-річний житель Індії позбувся статевого органу через те, що ігнорував ознаки раку.
Як пише The Sun, у чоловіка була виявлена серйозна пухлина у паховій області, через неї відшаровувалася шкіра. Лікарі прописали йому лікування, однак він проігнорував його.
Через два тижні статевий орган буквально відвалився. "Клінічне обстеження показало майже повну втрату фалоса", - розповів лікар Медичного університету Кінг-Джордж в Лакхнау.
Індійцеві встановили спеціальний катетер, проте через 15 днів він все одно помер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловікові видалили метровий пеніс і 5-кілограмову мошонку.