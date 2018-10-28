Досить однієї таблетки: знайдено суперліки від усіх видів грипу

У США схвалили препарат нового покоління проти всіх видів грипу, пацієнту достатньо всього однієї дози.

Розробники нових ліків, японські вчені, оголосили про прорив ще в минулому році. Тоді успішно завершилися клінічні дослідження препарату на пацієнтах у цій країні, пише "Комсомольска правда".

Зараз же стало відомо, що таблетки схвалив для застосування найсуворіший у світі контролюючий орган - Американське управління з контролю за продуктами і ліками (FDA).

Препарат нового покоління буде продаватися в аптеках США, вже є в Японії і скоро, як очікується, з'явиться і в інших зарубіжних країнах.

Його хімічна речовина - балоксавір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явилися вакцини від грипу.