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/Новини здоров'я

Досить однієї таблетки: знайдено суперліки від усіх видів грипу

12.4тЧитати матеріал російською

У США схвалили препарат нового покоління проти всіх видів грипу, пацієнту достатньо всього однієї дози.

Розробники нових ліків, японські вчені, оголосили про прорив ще в минулому році. Тоді успішно завершилися клінічні дослідження препарату на пацієнтах у цій країні, пише "Комсомольска правда".

Зараз же стало відомо, що таблетки схвалив для застосування найсуворіший у світі контролюючий орган - Американське управління з контролю за продуктами і ліками (FDA).

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Препарат нового покоління буде продаватися в аптеках США, вже є в Японії і скоро, як очікується, з'явиться і в інших зарубіжних країнах.

Його хімічна речовина - балоксавір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явилися вакцини від грипу.

Читайте всі новини по темі "грип" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
грип
Місце
США
Об'єкт
Щеплення від грипу
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Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Новый препарат показал себя эффективным против всех известных на сегодня вирусов гриппа типа А и В, в том числе тех штаммов, которые «не берет» осельтамивир, - поясняет Юрий Дейгин. - Если очень упрощенно и кратко описать механизм работы балоксавира, то он блокирует размножение вируса в заражённых клетках, воздействуя на один из белков. Является ли это универсальной мишенью, которая сохраняется даже при мутациях вируса гриппа, предсказать сложно, время покажет.
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Daks Viktor
Daks Viktor
Потрібно, щоб ще японці винайшли пігулки від фашистської шизофренії для козляндії..
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры никого лечить в концлагере не собираются, бегите с него - и себя спасете, и детей своих.
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