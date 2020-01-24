Допоможе сперма померлих чоловіків: вчені знайшли новий метод лікування безпліддя

Британські вчені заявили, що сперму померлих чоловіків можна використовувати для лікування жіночого безпліддя.

З такими гучними аргументами зокрема виступили двоє медиків у своєму дослідженні, яке опублікував журнал Journal of Medical Ethics. Про це повідомляє Kurier.

На їхню думку, взяття сперми у представників сильної статі вже після смерті може дати "прийнятну з моральної точки зору" можливість збільшити наявні запаси її так званих банків.

Медики заявили про новий метод лікування безпліддя

"Після смерті чоловіка сперму можна отримати, а потім заморозити її за допомогою електричної стимуляції простати або хірургічної операції", – йдеться в доповіді.

Науковці стверджують, що вагітність, яка настає після запліднення спермою, взятою у померлих чоловіків, протікає без ускладнень. Водночас діти народжуються здоровими, навіть якщо чоловіче сім’я було взяте через 48 годин після смерті його "власника".

Автори дослідження – Нейтан Ходсон із Лестерського університету та Джошуа Паркер із лікарні Уайтеншо в Манчестері – заявляють, що такий метод потрапляє під категорію донорства органів.

Такий метод нібито потрапляє під категорію донорства органів

"Якщо з моральної точки зору прийнятно, що люди можуть жертвувати тканини, щоб полегшити страждання інших людей при різних захворюваннях, то ми не бачимо причин, чому не можна так чинити й у випадку інших страждань, наприклад, від безпліддя", – підкреслюють вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, споживання марихуани пов'язано зі зменшенням кількості сперматозоїдів, утрудненою овуляцією і зниженням ймовірності зачаття. Згідно з останніми дослідженнями, цей препарат може серйозно вплинути на чоловічу і жіночу фертильність.

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