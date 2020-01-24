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Допоможе сперма померлих чоловіків: вчені знайшли новий метод лікування безпліддя

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Британські вчені заявили, що сперму померлих чоловіків можна використовувати для лікування жіночого безпліддя.

З такими гучними аргументами зокрема виступили двоє медиків у своєму дослідженні, яке опублікував журнал Journal of Medical Ethics. Про це повідомляє Kurier.

На їхню думку, взяття сперми у представників сильної статі вже після смерті може дати "прийнятну з моральної точки зору" можливість збільшити наявні запаси її так званих банків.

Медики заявили про новий метод лікування безпліддя

Медики заявили про новий метод лікування безпліддя

"Після смерті чоловіка сперму можна отримати, а потім заморозити її за допомогою електричної стимуляції простати або хірургічної операції", – йдеться в доповіді.

Науковці стверджують, що вагітність, яка настає після запліднення спермою, взятою у померлих чоловіків, протікає без ускладнень. Водночас діти народжуються здоровими, навіть якщо чоловіче сім’я було взяте через 48 годин після смерті його "власника".

Автори дослідження – Нейтан Ходсон із Лестерського університету та Джошуа Паркер із лікарні Уайтеншо в Манчестері – заявляють, що такий метод потрапляє під категорію донорства органів.

Такий метод нібито потрапляє під категорію донорства органів

Такий метод нібито потрапляє під категорію донорства органів

"Якщо з моральної точки зору прийнятно, що люди можуть жертвувати тканини, щоб полегшити страждання інших людей при різних захворюваннях, то ми не бачимо причин, чому не можна так чинити й у випадку інших страждань, наприклад, від безпліддя", – підкреслюють вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, споживання марихуани пов'язано зі зменшенням кількості сперматозоїдів, утрудненою овуляцією і зниженням ймовірності зачаття. Згідно з останніми дослідженнями, цей препарат може серйозно вплинути на чоловічу і жіночу фертильність.

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Тема
Дослідження вчених
Місце
Великобританія
Теги
дослідження беспліддя
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