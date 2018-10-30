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Допомагає імунітету: вчені назвали новий спосіб боротьби з раком

1.4тЧитати матеріал російською

Група вчених із Гентського університету й Університету Лувена в Бельгії розкрила молекулярний механізм людського організму, який пригнічує імунну систему і сприяє розвитку раку. Також медики виявили антитіло, здатне заблокувати дію цього механізму і запобігти захворюванню.

Йдеться про регуляторні Т-лімфоцити, що відповідають за "удар" імунітету по хворобі. Ці клітини вивільняють цитокіни (TGF beta) ‒ молекули, які знижують активність лімфоцитів, йдеться на сайті Університету Лувена (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Була виявлена ​​тривимірна збірка білків, яка пригнічує імунітет. Також ми знайшли антитіла, здатні блокувати це негативне явище. Таке антитіло може служити для стимуляції імунітету стійкості до пухлинних клітин у хворих на рак, викликаючи їх руйнування", - пояснили дослідники.

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На основі цих антитіл медики збираються розробити ліки, які будуть допомагати боротися з онкологією.

Як писав OBOZREVATEL, вчені назвали засіб, здатний збільшити тривалість життя людини. Цьому заняттю, за словами медиків, потрібно приділяти щодня мінімум 30 хвилин.

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