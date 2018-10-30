Допомагає імунітету: вчені назвали новий спосіб боротьби з раком

Група вчених із Гентського університету й Університету Лувена в Бельгії розкрила молекулярний механізм людського організму, який пригнічує імунну систему і сприяє розвитку раку. Також медики виявили антитіло, здатне заблокувати дію цього механізму і запобігти захворюванню.
Йдеться про регуляторні Т-лімфоцити, що відповідають за "удар" імунітету по хворобі. Ці клітини вивільняють цитокіни (TGF beta) ‒ молекули, які знижують активність лімфоцитів, йдеться на сайті Університету Лувена (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Була виявлена тривимірна збірка білків, яка пригнічує імунітет. Також ми знайшли антитіла, здатні блокувати це негативне явище. Таке антитіло може служити для стимуляції імунітету стійкості до пухлинних клітин у хворих на рак, викликаючи їх руйнування", - пояснили дослідники.
На основі цих антитіл медики збираються розробити ліки, які будуть допомагати боротися з онкологією.
Як писав OBOZREVATEL, вчені назвали засіб, здатний збільшити тривалість життя людини. Цьому заняттю, за словами медиків, потрібно приділяти щодня мінімум 30 хвилин.