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/Онкологія

До 29 років: знайдено вирішальний момент у захисті від раку грудей

10.4тЧитати матеріал російською

Вагітність до 29 років і пологи на терміні не раніше 34-го тижня знижують ризик розвитку раку молочної залози.

До такого висновку прийшла група вчених із Данії і Норвегії, пише Daily Mail. Він заснований на результатах аналізу даних, які збиралися протягом 40 років про майже 4 млн жінок.

За словами дослідників, можна точно визначити момент тих змін у жіночому організмі, які дають йому додатковий захист від раку грудей. Як з'ясувалося, це - 34-й тиждень вагітності.

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"Жінки, які народили до 29 років після 34-го тижня, в середньому на 13,6% рідше хворіли на рак молочної залози, ніж бездітні", - йдеться у статті.

Також наголошується, що пологи після 34-го тижня після другої або третьої вагітності у віці до 29 років ще значніше зменшують ймовірність появи раку грудей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, щоденне споживання якісного оливкового масла, виробленого в Італії, є профілактикою онкологічних хвороб, зокрема раку кишечника.

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Теми
онкологіяБоротьба з онкологією
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Данія
Об'єкт
рак
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