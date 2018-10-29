До 29 років: знайдено вирішальний момент у захисті від раку грудей

Вагітність до 29 років і пологи на терміні не раніше 34-го тижня знижують ризик розвитку раку молочної залози.

До такого висновку прийшла група вчених із Данії і Норвегії, пише Daily Mail. Він заснований на результатах аналізу даних, які збиралися протягом 40 років про майже 4 млн жінок.

За словами дослідників, можна точно визначити момент тих змін у жіночому організмі, які дають йому додатковий захист від раку грудей. Як з'ясувалося, це - 34-й тиждень вагітності.

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"Жінки, які народили до 29 років після 34-го тижня, в середньому на 13,6% рідше хворіли на рак молочної залози, ніж бездітні", - йдеться у статті.

Також наголошується, що пологи після 34-го тижня після другої або третьої вагітності у віці до 29 років ще значніше зменшують ймовірність появи раку грудей.

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