Для кого небезпечний смог в Україні: Супрун назвала категорії із зони ризику

Колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради українцям, які страждають від забрудненого повітря в Києві і інших містах, а також розповіла для яких груп населення смог найбільш небезпечний.

Спостереженнями вона поділилася на своїй сторінці у Facebook. На переконання Супрун, найбільшу небезпеку задимленість атмосфери представляє для людей, які мають хронічні респіраторні захворювання, дітей, вагітних і літніх.

Хто ще у зоні ризику:

пацієнти з серцево-судинними хворобами – у них дим і брудне повітря провокують появу болю в грудях, порушення серцебиття, підвищення тиску;

хворі на цукровий діабет. Підвищена концентрація диму в повітрі може дещо збільшувати рівень цукру в крові.

люди старшого віку більше схильні до ускладнень, які можуть виникнути через серцево-судинні або респіраторні хвороби;

ті, хто мають хронічні респіраторні захворювання (астма, бронхіт або емфізема). У них забруднене повітря може погіршити стан і сприяти появі труднощів з диханням, наприклад, до більшої кількості нападів (у разі астми);

у дітей брудне повітря може викликати появу кашлю, чхання, труднощі з диханням і подразнення слизових оболонок;

вагітні жінки можуть бути більш уразливими до дії диму. Через забруднене повітря більше дітей народжуються з недостатньою вагою, але це в разі, якщо дихати дуже брудним повітрям щонайменше кілька тижнів або більше.

Що робити:

якщо ви в групі ризику – тримайте під рукою свої ліки і будьте на зв'язку зі своїм лікарем. Негайно зверніться до лікаря, якщо відчуваєте, що вам стає зле. Не виходьте на вулицю без крайньої необхідності;

відстежуйте інформацію про стан повітря і дотримуйтесь рекомендацій;

залишайтеся якомога більше в приміщенні, виходьте на вулицю тільки в разі потреби;

закривайте вікна і двері. Провітрюйте приміщення хоча б раз в день, в той час, коли повітря на вулиці стає чистішим. У другій половині дня температура повітря зростає і починається перемішування повітряних мас, тому концентрація шкідливих речовин в повітрі може бути менше;

уникайте внутрішніх джерел забруднення повітря. По можливості не паліть (або паліть менше), не користуйтеся ароматичними свічками або паличками, освіжувачі повітря і т. д.

Також Супрун зазначила малу ефективність звичайної медичної маски при забрудненому повітрі, адже часом зважені частинки мають діаметр усього лише 2,5 мікрометрів. Також накопичуються в тканинах частки діаметром близько 10 мкм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОЗ заявили, що смог через горіння сухостою в Києві і області може призвести до отруєння продуктами горіння.