Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

Для кого небезпечний смог в Україні: Супрун назвала категорії із зони ризику

384
Читати матеріал російською

Колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради українцям, які страждають від забрудненого повітря в Києві і інших містах, а також розповіла для яких груп населення смог найбільш небезпечний.

Спостереженнями вона поділилася на своїй сторінці у Facebook. На переконання Супрун, найбільшу небезпеку задимленість атмосфери представляє для людей, які мають хронічні респіраторні захворювання, дітей, вагітних і літніх.

Хто ще у зоні ризику:

  • пацієнти з серцево-судинними хворобами – у них дим і брудне повітря провокують появу болю в грудях, порушення серцебиття, підвищення тиску;

  • хворі на цукровий діабет. Підвищена концентрація диму в повітрі може дещо збільшувати рівень цукру в крові.

Для кого небезпечний смог в Україні: Супрун назвала категорії із зони ризику

  • люди старшого віку більше схильні до ускладнень, які можуть виникнути через серцево-судинні або респіраторні хвороби;

  • ті, хто мають хронічні респіраторні захворювання (астма, бронхіт або емфізема). У них забруднене повітря може погіршити стан і сприяти появі труднощів з диханням, наприклад, до більшої кількості нападів (у разі астми);

  • у дітей брудне повітря може викликати появу кашлю, чхання, труднощі з диханням і подразнення слизових оболонок;

  • вагітні жінки можуть бути більш уразливими до дії диму. Через забруднене повітря більше дітей народжуються з недостатньою вагою, але це в разі, якщо дихати дуже брудним повітрям щонайменше кілька тижнів або більше.

Що робити:

  • якщо ви в групі ризику – тримайте під рукою свої ліки і будьте на зв'язку зі своїм лікарем. Негайно зверніться до лікаря, якщо відчуваєте, що вам стає зле. Не виходьте на вулицю без крайньої необхідності;

  • відстежуйте інформацію про стан повітря і дотримуйтесь рекомендацій;

  • залишайтеся якомога більше в приміщенні, виходьте на вулицю тільки в разі потреби;

  • закривайте вікна і двері. Провітрюйте приміщення хоча б раз в день, в той час, коли повітря на вулиці стає чистішим. У другій половині дня температура повітря зростає і починається перемішування повітряних мас, тому концентрація шкідливих речовин в повітрі може бути менше;

  • уникайте внутрішніх джерел забруднення повітря. По можливості не паліть (або паліть менше), не користуйтеся ароматичними свічками або паличками, освіжувачі повітря і т. д.

Також Супрун зазначила малу ефективність звичайної медичної маски при забрудненому повітрі, адже часом зважені частинки мають діаметр усього лише 2,5 мікрометрів. Також накопичуються в тканинах частки діаметром близько 10 мкм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОЗ заявили, що смог через горіння сухостою в Києві і області може призвести до отруєння продуктами горіння.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Гліб Іванов
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини