Дитина потрапила до лікарів: у Дніпрі розгорівся скандал у садку

У Дніпрі в дитячому садку №195 вихователька потрапила в скандал, дозволивши собі вдарити по руках дитину з затримкою в мовному розвитку, через що та потрапила до лікарів.

Історією поділилася на сторінці "Батьки SOS" в Facebook мама дівчинки. За її словами, дитині призначили сильний препарат Атарікс, а в дитячому садку на інцидент так і не відреагували належним чином.

"Зараз дитина на обстеженні, призначений сильний дуже препарат Атаракс – про нього на фото. Вихователю я написала і ще й думку психотерапевта – після чого вона мене занесла в чорний список. У директора я була, з вихователем нібито поговорили. І нам знову повертатися в цю групу, і знову там без змін. Тільки дитину ввели в ремісію і знову відкат і ліки сильніші", – розповіла вона.

Ілюстрація iac.kz

Жінка також показала висновок психотерапевта, який зафіксував серйозні проблеми зі здоров'ям дівчинки, які стали наслідком інциденту.

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Користувачів у коментарях обурила поведінка виховательки. "Вимагайте звільнення вихователя, йдіть вище директора", "Скаржіться завідувачці, якщо не допоможе, то в виконком, до відділу дошкільної освіти", – порадили жінці, зазначивши, що подібні дії співробітниця дитячого садка могла допускати і з іншими вихованцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві мама вихованця дитячого садка №225 заявила, що там її дитину довели до неврозу.

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