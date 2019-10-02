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/ Хвороби і лікування

З'ясувалася несподівана небезпека пральної машини

1.7т Читати матеріал російською

Економний режим у пральних машинах може бути небезпечним для здоров'я людини, так як він не дозволяє знищувати бактерії, стійкі до дії антибіотиків.

Дане дослідження провели після того, як в одній із лікарень німецького Бонну медики попросили пояснити причину тривалої епідемії, пишуть "Известия".

У результаті виявилося, що в ємностях для порошку і на гумовій прокладці усередині барабана пральної машини накопичується безліч бактерій, близьких до збудників пневмонії.

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Пральна машина несе небезпеку

Пральна машина несе небезпеку

Ілюстрація

При пранні в економному режимі вони не знищуються, вражають кишечник і викликають проблеми зі шлунком.

Тому вчені порадили не використовувати даний режим, особливо людям із хронічними інфекціями і з ранами, які не гояться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, основна небезпека смартфонів для здоров'я людини складається в великій кількості бактерій, що виникають там через постійне використання в громадських місцях.

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Німеччина
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