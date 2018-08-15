З'ясувалася несподівана небезпека безсоння

Люди, які мають проблеми зі сном, відчувають себе самотніми і частіше уникають контактів із іншими людьми.

До такого висновку прийшли вчені Каліфорнійського університету Берклі. У дослідженні взяли участь 18 молодих людей, які пройшли обстеження після нормального нічного сну і безсоння, передає "Лента.ру".

Результати сканування мозку показали, що в мозку тих, хто погано відпочив, був задіяний нейронний ланцюг, що відповідає за реакцію на потенційні загрози. Інша область мозку, що забезпечує соціальні взаємодії, навпаки, виявилася менш активною.

У другій частині дослідження понад тисячу сторонніх спостерігачів переглянули запис експерименту, не знаючи про те, що учасники були позбавлені сну. На їхню думку, випробовувані були самотніми людьми, які уникали спілкування з оточуючими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група вчених під керівництвом Чунь Шинг Квон із Кілского університету (Великобританія) прийшла до висновку, що тривалий сон викликає проблеми із серцем і підвищує ризик передчасної смерті.