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З'ясувалася несподівана небезпека безсоння

2.9тЧитати новину російською

Люди, які мають проблеми зі сном, відчувають себе самотніми і частіше уникають контактів із іншими людьми.

До такого висновку прийшли вчені Каліфорнійського університету Берклі. У дослідженні взяли участь 18 молодих людей, які пройшли обстеження після нормального нічного сну і безсоння, передає "Лента.ру".

Результати сканування мозку показали, що в мозку тих, хто погано відпочив, був задіяний нейронний ланцюг, що відповідає за реакцію на потенційні загрози. Інша область мозку, що забезпечує соціальні взаємодії, навпаки, виявилася менш активною.

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У другій частині дослідження понад тисячу сторонніх спостерігачів переглянули запис експерименту, не знаючи про те, що учасники були позбавлені сну. На їхню думку, випробовувані були самотніми людьми, які уникали спілкування з оточуючими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група вчених під керівництвом Чунь Шинг Квон із Кілского університету (Великобританія) прийшла до висновку, що тривалий сон викликає проблеми із серцем і підвищує ризик передчасної смерті.

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