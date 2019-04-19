Знижує тиск: вчені назвали "чудодійний" овоч

Вчені виявили овоч, який є панацеєю від підвищеного кров'яного тиску. За їхніми даними, сирий буряк прекрасно нормалізує тиск і знижує ризик серцево-судинної системи.

Буряк містить бетаїн, який захищає наш мозок і покращує роботу печінки. У м'якоті буряка міститься нерозчинна клітковина, яка стимулює моторику кишечника і виводить шкідливі речовини з організму. Якщо буряк запекти або зварити, він стане м'яким, а клітковина перетвориться в розчинну, пише "АиФ".

ТСН

Сирий буряк є джерелом корисних нітратів - оксиду азоту, який регулює тонус судинної стінки і нормалізує тиск, зменшує ризик інфарктів, інсультів, тобто вкрай корисний для людей, які мають проблеми з серцево-судинною системою.

Для людини з підвищеним тиском достатньо однієї столової ложки дрібно потертого сирого буряка для нормалізації тиску. Його дія подібна до ефекту від прийому таблеток унітрогліцеріна, але без побічних реакцій.

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