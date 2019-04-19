Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Хвороби і лікування

Знижує тиск: вчені назвали "чудодійний" овоч

6.9тЧитати матеріал російською

Вчені виявили овоч, який є панацеєю від підвищеного кров'яного тиску. За їхніми даними, сирий буряк прекрасно нормалізує тиск і знижує ризик серцево-судинної системи.

Буряк містить бетаїн, який захищає наш мозок і покращує роботу печінки. У м'якоті буряка міститься нерозчинна клітковина, яка стимулює моторику кишечника і виводить шкідливі речовини з організму. Якщо буряк запекти або зварити, він стане м'яким, а клітковина перетвориться в розчинну, пише "АиФ".

Знижує тиск: вчені назвали "чудодійний" овоч

ТСН

Сирий буряк є джерелом корисних нітратів - оксиду азоту, який регулює тонус судинної стінки і нормалізує тиск, зменшує ризик інфарктів, інсультів, тобто вкрай корисний для людей, які мають проблеми з серцево-судинною системою.

Новини
Запобігне інфаркту та інсульту: названо кращий продукт від гіпертонії

Для людини з підвищеним тиском достатньо однієї столової ложки дрібно потертого сирого буряка для нормалізації тиску. Його дія подібна до ефекту від прийому таблеток унітрогліцеріна, але без побічних реакцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики назвали топ-5 продуктів для поліпшення здоров'я.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини