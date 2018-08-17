"Знищити негайно!" В Україні заборонили популярні ліки для крові

В Україні заборонили продаж антитромботичного препарату "ТРОМБО ААС", який використовується при порушеннях норм згортання крові. Таке рішення було прийнято через його невідповідність вимогам українського законодавства.

Тепер усі аптеки, які закупили певну серію цих ліків, повинні знищити її або повернути виробнику. Відповідний наказ опублікували в Державній службі України з медичних засобів та контролю за наркотиками.

"Після отримання цього розпорядження потрібно негайно перевірити наявність лікарського засобу "ТРОМБО ААС" серії 8С251А і вжити заходів щодо його знищення або повернення постачальнику", - зазначено в документі.

Відзначимо, що виробником цього препарату є австрійська компанія "Г.Л. Фарма".

Як писав OBOZREVATEL, у серпні в Україні заборонили двоє популярних ліків, які застосовуються при захворюваннях кісток і крові.