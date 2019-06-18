Знайдено спосіб перемогти смертельну хворобу у дітей

Прогресування смертельного генетичного захворювання, часто вражає дітей, може бути зупинено за допомогою білка саркоспану.

До такого висновку прийшли американські вчені з Університету штату Флорида і Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, пише "Лента.ру". Вони з'ясували, що підвищений рівень саркоспану покращує функцію серця, що запобігає ранній смерті від м'язової дистрофії Дюшенна.

Це захворювання викликане мутаціями в гені, який кодує білок дистрофін, який грає важливу роль у скороченні скелетних, дихальних і серцевих м'язів і їх розвитку.

Ілюстрація

Хоча деякі види лікування дозволяють запобігти деградації м'язів, з віком збільшується ризик серцевої недостатності. Пацієнти, як правило, доживають лише до 20-30 років. Однак, тепер вчені знайшли вихід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені Університету Вандербільта в США розробили новий метод регенерації трансплантуються легенів, який допоможе врятувати пацієнтів, які страждають від захворювання дихальної системи в термінальній стадії.

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