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/ Хвороби і лікування

Знайдено ефективний спосіб прожити довше

5.3т
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Регулярне голодування зменшує ризик серцевої недостатності і підвищує можливість прожити довше.

До такого висновку прийшли дві групи американських вчених, передає MedicalXpress. У першому дослідженні брали участь близько 2 тис. осіб після катетеризації серця.

Вчені спостерігали за ними протягом чотирьох років. З них 389 осіб практикували регулярне голодування. З'ясувалося, що смертність серед них була на 45% нижчою.

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Запропоновано ефективний спосіб прожити довше

Запропоновано ефективний спосіб прожити довше

Ілюстрація

У другому дослідженні фахівці проаналізували дані про тих же пацієнтів, щоб перевірити, як голодування впливає на серцеву активність. Виявилося, що серцеві напади у голодуючих відбуваються на 71% рідше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, своєчасне лікування метаболічного синдрому, при якому у пацієнтів спостерігається високий кров'яний тиск, надлишок цукру в крові, накопичення жиру в черевній порожнині і високий рівень холестерину, вбереже від передчасної смерті.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
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