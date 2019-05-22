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/Хвороби і лікування

Жінка втратила руки через крихітний поріз папером

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Рішуча Маргарет Хендерсон, 56 років, заявила, що хоче задокументувати той жах, який вона отримала від сепсису і втрати кінцівок, які викликав крихітний поріз папером.

Про це повідомляє The Sun.

Скріншот

Скріншот

thesun.co.uk

Жінка розповіла, як їй вдається сидіти згорбившись над ноутбуком по 20 хвилин за раз після того, як вона втратила кінцівки.

Скріншот

Скріншот

thesun.co.uk

Маргарет провела сім днів в індукованої комі, ледь не померши від зараження крові в результаті порізу на пальці.

Скріншот

Скріншот

thesun.co.uk

Хірургам довелося ампутувати її кінцівки через побоювання рецидиву хвороби.

Маргарет досить швидко одужала, їй було проведено протезування рук і ніг.

Скріншот

Скріншот

thesun.co.uk

Жінка здивувала медиків швидким одужанням: вона користується ручкою, може чистити зуби і навіть протягнути нитку в голку, щоб повернутися до улюбленого хобі - шиття.

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