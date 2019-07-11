Жінка в реанімації: в Україні знову проявилася смертельна інфекція

У Запорізькій області жінка після вживання риби потрапила в реанімаційне відділення. Її доставили у важкому стані з діагнозом "ботулізм".

У ході проведення епідеміологічного розслідування з'ясувалося, що потерпіла вживала рибу, яка, ймовірно, викликала харчове отруєння. Також проводяться лабораторні дослідження клінічного матеріалу (зразків крові і промивних вод від хворого) на наявність ботулотоксину, пише "Форпост".

Уточнюється, що в'яленого ляща постраждала вживала 8 липня. Потім їй раптово стало зле.

В'ялена риба Ілюстрація

Як відомо, причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м'яса, риби, рідше – овочів. Тому рекомендується на купувати сирокопчені продукти, в'ялену рибу у підозрілих місцях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпропетровській області були зафіксовані нові випадки зараження лептоспірозом.

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