Жінка прокинулася в жаху: після нападу кішки її обличчя змінилося до невпізнання

Обличчя Хайді Племпінг з Канади спухло і покрилося моторошним висипом після того, як її несподівано подряпала домашня кішка.

Про це повідомляє DailyMail.

За словами жінки, раніше вона вирушила на відпочинок до своїх друзів і взяла з собою свою кішку. Однак домашня тварина несподівано злякалася двох великих собак господарів, стрибнувши на голову Хайді. Кігті кішки жорстко вчепилися в шкіру Племпінг, що призвело до кровотечі.

Через три дні вона виявила, що її очі і руки спухли, а обличчя вкрилося висипом. Хайді звернулася до лікаря, який дав їй таблетки і відправив додому. Втім, лікування не посприяло належному ефекту, після чого фахівці призначили їй чотириденний курс внутрішньовенних уколів антибіотиків.

На думку фахівців, подряпини і укуси кішок можуть привести до сепсису або навіть смерті. Кішки здатні переносити бактерії, такі як Bartonella henselae, що викликають інфекції у людини шляхом укусу або подряпин. Протягом 3-14 днів уражені ділянки шкіри спухають, може виникнути зараження легкого ступеню.

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