Жінка перенесла 30 ампутацій за шість років: що відомо про рідкісну хворобу

Мешканка Брістоля, Великобританія, Сара Кокс перенесла 30 ампутацій за шість років через рідкісну хворобу Рейно, яка впливає на кровообіг в руках і ногах.

Хвороба Сари була виявлена, коли їй було 17 років, повідомляє видання Daily Mirror.

Через хворобу руки дівчини на холоді ставали фіолетовими і німіли, що стало причиною звільнення з посади оператора телефонної лінії в Службі порятунку.

Новини Жінка втратила руки через крихітний поріз папером

У 2013 році Сарі вперше ампутували фалангу пальця. За останні шість років їй довелося перенести операції з видалення нігтів на руках і фаланг пальців на кінцівках.

Сара Кокс mirror.co.uk

Сара Кокс mirror.co.uk

Сара Кокс mirror.co.uk

Сара Кокс mirror.co.uk

При хвороби Рейно спостерігається надлишковий спазм кровоносних артерій. Це призводить до ураження кінцівок, викликаючи відчуття оніміння у відповідь на холод або стрес.

Раніше MedOboz повідомляв, що жінці ампутували три кінцівки через невірно поставлений діагноз.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!