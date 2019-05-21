Жінка десятиліттями бореться з хворобою Лайма після того, як її в 7 років вкусив кліщ

Мешканка Брекона, Англія, Меріл Девіс в дитинстві була заражена хворобою Лайма після того, як її вкусив кліщ. Однак діагноз був встановлений тільки в минулому році.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Меріл Девіс www.mirror.co.uk

За ці роки у Меріл було кілька неправильних діагнозів, включаючи фіброміалгію, хімічну чутливість і навіть рак шкіри.

Меріл каже, що у Великій Британії не вистачає заходів по боротьбі з глобальним впливом цієї руйнівної хвороби.

Кліщі переносять хворобу Лайма www.mirror.co.uk

У Франції є універсальна клініка із засобами для проведення необхідних тестів під одним дахом, в той час як в Нідерландах діагностика цієї хвороби доступна для кожного пацієнта.

У минулому році Меріл зробила аналіз в приватній клініці Німеччини, який підтвердив побоювання жінки.

Xронічна мігруюча еритема - основна клінічна ознака хвороби Лайма www.mirror.co.uk

Шкіра і ноги Меріл сильно постраждали, незважаючи на нескінченні відвідування лікарні. Вона більше не може працювати через хворобу.

Медичній професії не вистачає компетентності щодо багатьох аспектів хвороби Лайма, що передбачає багато недіагностованих випадків в Уельсі, каже Меріл.

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