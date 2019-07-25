Землі напророкували страшну епідемію захворювань, невідомих науці

Підвищення температури на Землі загрожує людству виникненням епідемії грибкових захворювань, які раніше не були відомі науці.

До такого висновку прийшли дослідники з Школи громадської охорони здоров'я імені Джонса Хопкінса в США, передає EurekAlert. Саме глобальне потепління вважають фактором появи смертельного грибка Candida auris.

"Незвично, що Candida auris з'явився одночасно на трьох різних континентах, і ізоляти з Індії, Південної Африки і Південної Америки не пов'язані між собою. Щось сталося, щоб дозволити цьому організму активно розмножуватися і викликати хворобу. Тоді ми вирішили перевірити гіпотезу про зміну клімату", – зазначила завкафедрою молекулярної мікробіології та імунології Школи громадської охорони здоров'я Джонса Хопкінса Артуро Касадеваль.

Вона додала, що в міру того, як клімат стає теплішим, деякі з цих організмів, включаючи Candida auris, адаптувалися до більш високої температури.

Candida auris може рости при більш високих температурах, ніж більшість інших грибків.

Candida auris The Economic Times

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був відкритий смертельний грибок, нечутливий до антибіотиків.

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