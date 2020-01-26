Загроза коронавірусу: в РНБО зробили заяву щодо ситуації в Україні

В Україні реалізуються планові заходи щодо недопущення поширення коронавирусу в країну.

Про це заявили в Раді національної безпеки і оборони України. Станом на 26 січня проблемних ситуацій, пов'язаних з поширенням коронавирусу в Україні, не виявлено, ситуація повністю контрольована.

Оперативна група при апараті РНБО здійснює цілодобовий моніторинг та аналіз ситуації з розповсюдження нового коронавирусу з 20 січня.

Олексій Данилов Прес-служба РНБО

Секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що моніторинг поширення нового коронавірусу (2019 n-CoV) стосується країн Азії (насамперед Китаю), Європи, США та країн СНД, з якими Україна має спільний кордон.

В РНБО уточнили, що інфекційні профільні медичні установи готові надати відповідну допомогу громадянам у разі потреби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, смертельний коронавірус 2019 nCoV дістався 25 січня до Австралії, Малайзії та Франції. При цьому в Національній комісії охорони здоров'я Китаю повідомили, що від смертельної пневмонії вдалося вилікувати 36 осіб. Їх уже виписали з лікарні.

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