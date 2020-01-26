Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Загроза коронавірусу: в РНБО зробили заяву щодо ситуації в Україні

941
Читати матеріал російською

В Україні реалізуються планові заходи щодо недопущення поширення коронавирусу в країну.

Про це заявили в Раді національної безпеки і оборони України. Станом на 26 січня проблемних ситуацій, пов'язаних з поширенням коронавирусу в Україні, не виявлено, ситуація повністю контрольована.

Оперативна група при апараті РНБО здійснює цілодобовий моніторинг та аналіз ситуації з розповсюдження нового коронавирусу з 20 січня.

Олексій Данилов

Олексій Данилов

Прес-служба РНБО

Новини
Бережіть очі! Вчені попередили про нову небезпеку коронавірусу

Секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що моніторинг поширення нового коронавірусу (2019 n-CoV) стосується країн Азії (насамперед Китаю), Європи, США та країн СНД, з якими Україна має спільний кордон.

В РНБО уточнили, що інфекційні профільні медичні установи готові надати відповідну допомогу громадянам у разі потреби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, смертельний коронавірус 2019 nCoV дістався 25 січня до Австралії, Малайзії та Франції. При цьому в Національній комісії охорони здоров'я Китаю повідомили, що від смертельної пневмонії вдалося вилікувати 36 осіб. Їх уже виписали з лікарні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
Тег
РНБО
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
8
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини