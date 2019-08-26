За які послуги українцям більше не потрібно платити в лікарні: список

Вже з 1 липня 2019 року в Україні стартував другий етап медреформи. Зміни торкнуться всіх українців, адже держава візьме на себе витрати за консультацію фахівців, аналізи та обстеження. А з 1 серпня більше 50 видів процедур, за запевненням Міністерства охорони здоров'я, стають повністю безкоштовними.

Що важливо знати і до чого готуватися - розповідає OBOZREVATEL.

Головне:

З 1 серпня в Україні стартує наступний етап медреформи. Лікарні та лікарі отримають гроші за конкретного пацієнта або процедуру;

Також почне роботу програма "Безкоштовна діагностика" - частину процедур буде оплачувати держава. Нижче названий їх перелік;

Окремі зміни торкнуться і оплати праці лікарів. Скасують так званий червоний список і всім пацієнтам доведеться оформляти декларацію. Правда, в окремих випадках невідкладну допомогу надаватимуть незалежно від ситуації.

Які аналізи входять в список?

Обстеження на поширені хвороби внутрішніх органів, серця, легенів і найбільш поширені онкологічні захворювання у чоловіків і жінок; 12 лабораторних досліджень (креатинін в сироватці крові, С-реактивний білок, глікозильований гемоглобін крові, коагулограма).

Ці аналізи додаються в список вже існуючих восьми базових, які повинні надаватися вашим сімейним лікарем (наприклад, загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, швидкий тест на тропонін і т.д.).

У список також увійшли:

мамографія і п'ять видів рентгена (грудної клітки, хребта, суглобів, трубчатих кісток і навколоносових пазух);

ехокардіографія, холтерівське моніторування ЕКГ і два види тесту для визначення патологій серцево-судинної системи;

УЗД (шлунково-кишкового тракту, нирок, сечового міхура, артерій ніг, щитовидної та молочної залоз);

біопсія під контролем УЗД (щитовидної залози, лімфатичних вузлів, молочних і передміхурової залоз);

видалення новоутворень (м'яких тканин і шкіри, в носі, гортані, вухах, наприклад, видалення новоутворень шкіри з гістологічним дослідженням - атерома, ліпома, невус);

Планується, що до безкоштовної діагностики увійдуть також ендоскопічні дослідження та операції одного дня стравоходу, шлунка, дванадцятипалої і товстої кишки, сечового міхура, трахеї і бронхів (гістероскопія, колоноскопія, езофагогастродуоденоскопія і т.д.).

Куди звертатися?

По безкоштовну діагностику ви можете звернутися як до комунальних, так і до приватних діагностичних центрів, які підпишуть договір з Національною службою здоров’я (НСЗУ). Наразі приватних клінік, що приєдналися до медреформи, небагато. Більшість вичікує, але багато хто вже прораховує для себе можливість приєднатися до майбутньої програми.

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